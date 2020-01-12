Феєрична гра Маліновського допомогла "Аталанті" здобути нічию з "Інтером": відео

"Аталанта" українця Руслана Маліновського зіграла внічию з "Інтером" (1:1) у матчі 19 туру чемпіонату Італії.

Інтер – Аталанта 1:1

Голи: Мартінес, 4 – Гозенс, 76

Нереалізований пенальті: Мюріель, 85

Дивіться також: "Ліверпуль" втримав перемогу над "Тоттенхемом" і зміцнив лідерство в АПЛ: відео

"Інтер" був за крок від другої поразки в сезоні Серії А. У домашньому матчі з "Аталантою" Лаутаро відкрив рахунок вже на 4-й хвилині, зразково зігравши з Лукаку по центру – 1:0.

Рахунок довго залишався незмінним, але "Аталанті" вдалося відігратися під завісу зустрічі. Приємно, що в голі прийняв участь Руслан Маліновський, який вийшов на заміну по ходу матчу. На 75-й хвилині українець поборовся за верховий м'яч в штрафній "Інтера", ігровий снаряд відлетів Гозенсу, який і зрівняв рахунок.

Наприкінці матчу Руслан міг принести гостям всі три очки, але пенальті зароблений українцем, не реалізував Мюріель.

"Інтер" набрав 46 очок, одноосібно очоливши турнірну таблицю мінімум на добу. "Ювентус" відстає на один пункт, а "Аталанта", набравши 35 залікових балів, наздогнала "Рому" – у обох клубів рівність за очками, але римляни йдуть вище за додатковими показниками.

Інтер – Аталанта відеоогляд матчу