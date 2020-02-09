Інтер – Мілан: де дивитися онлайн міланське дербі

В неділю, 9 лютого, відбудеться Derby della Madonnina або Derby di Milano – матч між "Інтером" та "Міланом". Переглянути матч можна буде і в Україні.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані. Обслужить матч бригада арбітрів на чолі з Фабіо Марескою. Старт трансляції – о 21:45 на каналі "Футбол 2".

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Дивитися онлайн матч "Інтер" – "Мілан" можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто відзначити, що доступ до трансляції платний. Місячний абонемент на усі три канали "Футбол" коштує 109 гривень. За 139 гривень можна підключити тариф "Суперспорт", куди входить ще канал Setanta Sport.

Міланські команди мають багату історію протистоянь. "Дербі делла Мадонніна" нараховує вже 182 матчі. Статистика на стороні "Інтера" – 68 перемог проти 57 перемог у "Мілану". Ще 57 матчів закінчилося внічию. Три з чотирьох останні матчів виграв "Інтер". В тому числі й матч першого кола між цими суперниками, коли відзначилися Брозовіч та Лукаку.

Востаннє "Мілан" перемагав принципових суперників в основний час чотири роки тому – 31 січня 2016 року. Ще одного разу "россо-нері" перемогли "Інтер" у чвертьфіналі Кубка Італії 27 грудня 2017 року. Основний час закінчився внічию, а єдиний гол Кутроне на 104 хвилині приніс їм перемогу.