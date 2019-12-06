Інтер – Рома: де дивитися онлайн матч чемпіонату Італії

У п'ятницю, 6 грудня, у рамках 15 туру Серії А "Інтер" прийме "Рому". Переглянути матч можна в Україні онлайн та по телебаченню.

Матчі чемпіонату Італії в Україні транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме перший і покаже поєдинок "Інтер" – "Рома" у прямому ефірі. Початок трансляції о 21:40, а сам матч розпочнеться о 21:45.

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Дивитися онлайн "Інтер" – "Рома" можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 109 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

До поєдинку з "вовками" міланський клуб підходить лідером Серії A. Після 14 турів "Інтер" набрав 37 очок і на один бал випереджає "Ювентус".

"Рома" наразі на 5 сходинці. В активі римлян 8 перемог у 14 поєдинках.

Результат матчу "Інтер" – "Рома" читайте на сайті Спорт24.