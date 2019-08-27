"Інтер" розгромив клуб українця Шахова у першому матчі італійської Серії А: відео

Українець Євген Шахов влітку перейшов до італійського "Лечче". Його команді у першому турі Серії А випало грати проти "Інтера" на виїзді. Господарі поля здобули впевнену перемогу.

Інтер – Лечче 4:0

Голи: Брозовіч, 21, Сенсі, 24, Лукаку, 60, Кандрева, 84

Вилучення: Фаріас, 76 (Лечче)

Шахов цей матч провів на лаві запасних. Тож саме звідти спостерігав за розгромом його команди. Хоча на початку зустрічі саме "Лечче" міг вийти вперед, але Лападула не зумів скористатися помилкою воротаря, який вийшов за межі штрафного майданчика. Натомість зі схожої позиції гравець "Львова" забив у ворота "Дніпро-1".

Як це було: Львів" у надрезультативному матчі здолав "Дніпро-1"

Після цього "Інтер" забив двічі з різницею у три хвилини. Спочатку відзначився Брозовіч. А згодом свою майстерність показав Сенсі, обігравши декількох суперників та відправивши м'яч у кут воріт.

Ще два голи влетіли у ворота "Лечче" по перерві. Спочатку свій дебютний гол за "Інтер" забив новачок "синьо-чорних" Лукаку. Форвард забиває у перших матчах за новий клуб вже вчетверте. До цього він дебютував забитими голами з "Вест Бромвіч", "Евертон" та "Манчестер Юнайтед". Саме з МЮ гравець перейшов влітку за 80 мільйонів євро.

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Довершив розгром Кандрева дальнім ударом у верхній кут воріт. На той час "Лечче" вже грав у меншості.

Відеоогляд матчу Інтер – Лечче

Тож "Інтер" очолив турнірну таблицю після першого туру. Натомість "Лечче" розмістився на останній сходинці.