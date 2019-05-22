"Інтер" у незвичний спосіб представив форму на наступний сезон: фото
Міланський "Інтер" представив форму, в якому команда виступатиме наступного сезону. Не обійшлося без незвичних речей, як у формі, так і представлені.
Форма виконана у традиційних тонах та стилі – у синю та чорну смужку з білим коміром. Шорти – чорні. Гетри – чорні та сині з білою вставкою.
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Особливістю форми є діагональні смуги на формі поруч з вертикальними.
Для представлення нової форми "Інтер" було запрошено футболісток жіночої команди, а не гравців-чоловіків.
Джерело: 24 канал
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