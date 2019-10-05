Інтер – Ювентус: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Італії

У неділю, 6 жовтня, відбудеться так зване "всеіталійське дербі" – "Інтер" прийматиме "Ювентус". Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Інтер – Ювентус. Прогноз

Вперше за декілька років "Ювентус" отримав в "Інтері" гідного собі суперника. Тож матч у Мілані має показати, чи готові "нерра дзурі" боротися за чемпіонство в Італії. Поки в чемпіонаті справи в "Інтера" йдуть найкращим чином – шість перемог у шести матчах. Чого не скажеш про Лігу чемпіонів. Там команда спочатку лише наприкінці зустрічі врятувала нічию вдома проти скромної чеської "Славії". А згодом програла на виїзді "Барселоні", хоча забити вдалося вже на третій хвилині зустрічі.

Як це було: "Барселона" завдяки дублю Суареса вирвала перемогу в "Інтера" на "Камп Ноу": відео

"Ювентус" же в цьому сезоні не програвав. Лише зіграв внічию з "Фіорентиною" в чемпіонаті, а в Лізі чемпіонів – проти "Атлетіко". обидва матчі відбулися на виїзді.

Матч "Інтер" – "Ювентус" відбудеться у неділю, 6 жовтня. Початок зустрічі о 21:45

Букмекери так і не віддали одній з команд перевагу у цьому матчі. Коефіцієнти на перемогу "Інтера" та "Ювентуса" доволі близькі – 2,7–2,9.

Прогноз PariMatch

У них коефіцієнт на перемогу "Інтера" 2,70. На те, що "Ювентус" переможе" – 2,80. Нічийний результат оцінено в 3,20.

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Щодо голів, то у них на азіатському тоталі "більше 2,25" стоїть коефіцієнт 1,93. Стільки ж і на "менше 2,25".

Прогноз Favorit

Їх експерти прогнозують перемогу "Інтера" з коефіцієнтом 2,63. Перемога "Ювентуса" – 2,83. Нічия – 3,15.

Щодо кількості голів, то в матчі їх може бути два або три. Так, "тотал матчу більше 2,0" оцінено в 1,56, натомість "тотал матчу" менше 2,0" – 2,33.