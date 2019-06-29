Іспанія – Німеччина: прогноз букмекерів на фінал Євро U21

Іспанія та Німеччина позмагаються за звання найкращої молодої команди на континенті. У фіналі молодіжного чемпіонату Європи зустрінуться футболісти віком до 21 року.

Обидві команди впевнено пройшли груповий етап і розбили своїх суперників у півфіналі. Однак фахівці віддають перевагу піренейцям.

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• 1,96 – коефіцієнт на перемогу Іспанії;

• 3,72 – коефіцієнт на тріумф Німеччини;

• 3,72 – коефіцієнт на нічию.



Іспанія – Німеччина: прогноз букмекерів

Додамо, що у півфіналі іспанці розгромили одноліток з Франції 4:1. А німці перемогли Румунію з рахунком 4:2.



Результати останніх матчів команд

Кому ж вдасться зробити останній крок та підняти над головою трофей, дізнаємося 30 червня. Фінал молодіжного Євро між Іспанією та Німеччиною розпочнеться о 21:45.

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