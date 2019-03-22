Іспанія – Норвегія: прогноз букмекерів на матч відбору Євро-2020

Іспанська збірна розпочинає повернення на вершину європейського футболу, звідки була скинута Португалією у 2016 році. Іспанці протягом трьох великих турнірів не змогли досягти успіху й з новими силами спробують поборотися за звання найсильнішої команди Європи. Завадити цьому спробують непоступливі норвежці.

За всю історію Іспанія та Норвегія провели шість поєдинків. Чотири рази сильнішими були іспанці, одного разу була зафіксована нічия та одного разу перемога норвежців.

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Усього Іспанія забила Норвегії 9 голів, а норвежці іспанцям – 2. Також Норвегія наразі має чотириматчеву безпрограшну серію. Натомість іспанці в 5 матчах зазнали двох поразок – від Англії та Хорватії. Букмекери оцінили, чи зможе Норвегія приголомшити більш іменитого суперника.

Фаворит Спорт

"Ла Фурія Роха" надзвичайно вдало проводить відбіркові кампанії. Коефіцієнт на те, що іспанці здобудуть перемогу в першому ж матчі проти Норвегії – 1,15. На успіх гостей з півночі Європи – 18,25. Нічия – 8,50.

Pari Match

Тільки одного разу команди зіграли внічию. Якщо цей результат повториться, то виграш збільшиться на 7,60. На перемогу підопічних Луїса Енріке коефіцієнт 1,18. Шанси Норвегії на перемогу букмекери оцінили коефіцієнтом 16,5.

1xbet

Найбільший коефіцієнт на перемогу Іспанії дає 1xbet – 1,20. На успіх команди шведського тренера Ларса Лагербека – 16. Нічия – 7,90.

Матч першого туру групи F кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи Іспанія – Норвегія відбудеться 23 березня. Початок матчу, о 21:45.

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