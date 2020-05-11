Іспанські фанати цькували футболіста збірної України: деталі конфлікту

Іспанські фанати цькували футболіста збірної України Василя Кравця. Причиною конфлікту став допис вболівальників львівських "Карпат", який Кравець вподобав.

Кравець, який виступає на правах оренди за "Луго", розповів про відносини з уболівальниками в ефірі інстаграм-каналу Playpro.

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Він заявив, що найтепліші стосунки зберіг з фанатами "Карпат", де свого часу виступав. Неприємний інцидент стався в іспанському "Луго" через львів'ян.

Коли перейшов в "Луго", було дуже важко. У першому моєму домашньому матчі мене покликали ультрас "Луго", які були за воротами. Я обернувся, а вони всі почали тикати мені середні пальці, вся трибуна. Спочатку я не зрозумів, до чого це. А потім виявилося, що це через те, що я лайкнув в інстаграмі українських фанатів, ультрас "Карпат". У деяких фанів львів'ян були свастики,

– розповів футболіст.

Фанати "Луго" назвали Кравця расистом. "Через це наші відносини з самого початку не склалися", – сказав Василь.

Одного разу партнер по команді запостив фотографію зі мною. Ультрас сказали йому не робити цього, тому що я расист. Він відповів, що я його друг, а не расист. Сказав, що я не такий, як вони про мене думають. Після цього наші стосунки налагодилися,

– резюмував Кравець.

22-річний Кравець виступає за "Луго" на правах оренди. Його команда бореться за виживання у Сегунді (друга за значущістю ліга Іспанії).

Кравець є футболістом "Леганеса", в який перейшов взимку 2019 року саме з "Луго". Взимку 2020 року "Леганес" віддав Кравця в оренду в "Луго".

У цьому сезоні українець зіграв усього 7 матчів та віддав одну результативну передачу.

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