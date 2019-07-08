Іспанський "Атлетіко" підсилився українською футболісткою

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Ольга Овдійчук
Ольга Овдійчук / УАФ

Українська футболістка Ольга Овдійчук продовжить кар'єру в Іспанії. Наша гравчиня перейшла в іспанський "Атлетіко".

Про те, що Ольга Овдійчук перейшла в іспанський "Атлетіко" повідомила Українська асоціація футболу.

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Потрапляння в чемпіонат Іспанії – це великий крок для мене. Я дуже пишаюся тим, що буду захищати кольори цього великого клубу. Я виграла всі можливі титули в Україні, і тепер хочу продовжувати рости тут. Я можу грати на різних позиціях. Моя мета – забивати голи,
– цитує українка прес-служба мадридців.

Українка стала першим придбання іспанського клубу в цьому році.

Коротка біографія Ольги Овдійчук

Українська футболістка, екс-нападниця українського клубу "Житлобуд-1". П'ятиразова чемпіонка чемпіонату України з футболу серед жінок:  2012, 2013, 2014, 2015, 2017-2018. Триразова переможниця Кубку України з футболу серед жінок: 2013, 2014, 2015

У минулому сезоні Ольга Овдійчук, вигравши чемпіонат та Кубок України, стала найкращою бомбардиркою національної першості.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Трансфери Атлетіко
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