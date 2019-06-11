Іспанський тенісист оскаженів під час матчу й розтрощив свою ракетку: відео

Іспанський тенісист Маріо Вілела Мартінес ледь не розніс корт під час матчу на турнірі серії "Челленджер" в місті Алмати (Казахстан).

У битві проти боснійця Томіслава Бркіча 23-річний іспанець упустив перевагу в сет і брейк в третій партії, а потім програв матч.

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Після прикрої поразки спортсмен у пориві гніву почав стукати ракеткою по ґрунту, піднімаючи пил.

Крім того, Маріо ще й відкинув зламану ракетку за межі корту.

Подібна поведінка тенісистів не є чимось новим. Нещодавно австралійський тенісист Нік Кірйос був дискваліфікований з престижного ґрунтового турніру в Римі (Італія). Тенісист спочатку вдарив ракеткою об корт, а потім викинув на майданчик стілець.

Серйозні скандали розгорілися на Australian Open. Зокрема, німецький тенісист Александр Зверєв розтрощив свою ракетку. Не витримали нерви на Australian Open в іспанця Пабло Карреньо Бусти. Покидаючи корт, він жбурнув свою сумку і вигукував якісь слова на адресу судді.