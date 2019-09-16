Історія Жана Беленюка: як дворазовий чемпіон світу з боротьби став народним депутатом

Український борець греко-римського стилю та депутат Верховної Ради України Жан Беленюк переміг у фіналі чемпіонату світу з боротьби в Нур-Султана (Казахстан). Це вже друга перемога Беленюка на світовій першості. Найцікавіші моменти з кар'єри Жана читайте у матеріалі Спорт 24.

Біографія Жана Беленюка

Жан Беленюк народився 24 січня 1991 року у Києві. Мати – українка, батько – з Руанди (з народу хуту), вчився в авіаційному інституті, був льотчиком, але його призвали в Руанду, де йшла громадянська війна і він загинув під час військового перевороту на своїй батьківщині.

Читайте також: "Де мої гроші?": зірковий Беленюк звернувся до влади і отримав відповідь



Жан Беленюк в дитинстві

В дитинстві Жан займався футболом, баскетболом, карате, українськими народними танцями. Закінчив київську школу № 271. Боротьбою почав займатися з 2000 року. Батька хлопцеві замінив перший наставник – Віталій Киселиця. Потім до тренувань підключився Олексій Добровольський. Після перемоги Жана на чемпіонаті Європи обидва наставники отримали звання найкращих тренерів України квітня 2014 року. З 2014 виступає за клуб "Ліхтенфельс" (Ліхтенфельс, Німеччина).



Жан Беленюк з родиною

Після перемоги на чемпіонаті Європи Жан Беленюк написав в своєму блозі про те, що медаль він присвячує меру Києва Віталію Кличку. Цим він хотів нагадати про себе міській владі. У травні 2018 року він таки отримав ордер на квартиру за перемогу на чемпіонаті світу-2015.

Спортивна кар'єра

Юніори: у 2010 році Жан Беленюк ставсрібним призером чемпіонату світу серед юніорів. У 2011 році став чемпіоном Європи серед юніорів та бронзовим призером чемпіонату світу з греко-римської боротьби серед юніорів.

Дорослий рівень: у 2012 році завоював бронзову медаль чемпіонату Європи. У 2013 році став бронзовим призером Літньої Універсіади в Казані. У 2014 році став чемпіоном Європи і бронзовим призером чемпіонату світу. У 2015 році завоював срібну медаль Європейських ігор. У 2016 році знову став чемпіоном Європи.

10 вересня 2015 року став чемпіоном світу з боротьби, перемігши у фіналі чемпіона Азії Рустама Ассакалова з Узбекистану з рахунком 6:0.

13 квітня 2019 року, під час фінальних сутичок з греко-римської боротьби на чемпіонаті Європи в Будапешті Жан Беленюк станцював гопак після перемоги над Ісламом Аббасовим з Азербайджану. Сутичка вийшла складною, якийсь час в ній вів азербайджанець, але в кінцевому підсумку Беленюк перехопив ініціативу і впевнено виграв – 5:1.

Перемога Жана Беленюка на чемпіонаті Європи-2019: дивіться відео

Читайте також: Чемпіонський бій Беленюка та коло пошани з українським прапором: відео

Вже на других Європейських іграх у 2019 році Беленюк бився у фінальній сутичці з тим же Ісламом Аббасовим з Азербайджану. Рахунок вирішальній дуелі – 3:1 на користь українського борця греко-римського стилю і золота медаль Європейських ігор.

16 вересня 2019 року Жан Беленюк став дворазовим чемпіоном світу з боротьби. У вирішальному поєдинку Беленюк зустрівся з угорським борцем Віктором Лерінцом, який займає 3-й рядок світового рейтингу. Жан виграв з рахунком 2:1.

Олімпійські ігри

У фіналі літніх Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро Беленюк зустрівся з грузином Давитом Чакветадзе, що представляв на цих змаганнях збірну Росії.

Український борець добре підготувався до цього поєдинку і після першого раунду вів у рахунку 2-0. Однак потім програв з рахунком 2-9. За словами російського тренера Левана Кезевадзе Беленюк не витримав темп, що запропонував російський борець. За версією української сторони у Беленюка вкрав перемогу грузинський рефері Темо Казарашвілі, що проживає у російському місті Твер. Він кілька разів карав українця штрафними балами та постійно ставив його у партер, завдяки чому його земляк Чакветадзе набирав очки.

Срібна медаль Жана Беленюка на Олімпійських іграх-2019: дивіться відео

Народний депутат

9 червня 2019 Жан був оголошений кандидатом в народні депутати від партії "Слуга народу". А вже 21 липня Жан Беленюк обраний до Верховної Ради України 9 скликання за списком партії "Слуга Народу", 10 в списку.

Спортсмен вже розповів журналістам, навіщо він пішов до Верховної Ради: "Головна мета – це розвиток спорту в Україні, спортивного руху, щоб наша нація була здоровою, спортивною і показувала високі результати на міжнародній арені".

"Запрошувала в Раду тільки "Слуга народу", тому що я голосував за Зеленського. І я бачу можливості змінити ситуацію тільки з ним", – додав Беленюк.

Читайте також: Беленюк став першим заступником комітету з питань молоді та спорту, Григорій Суркіс – секретарем