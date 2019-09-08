Італія – Фінляндія: прогноз букмекерів на матч відбору до Євро-2020

Холодний прийом для "скуадри адзури". У матчі відбору до Євро-2020 збірна Італії їде в гості до Фінляндії. Це буде дуель лідерів групи. Саме ці дві команди наразі впевнено очолюють сикстет J.

Гості, звісно, будуть фаворитом. Це підтверджує прогноз букмекерів. Читайте також: Євро-2020: Результати матчів та відео голів 7 вересня 6,05 – коефіцієнт на перемогу збірної Фінляндії.

1,74 – коефіцієнт на те, що італійці святкуватиму перемогу.

3,5 – коефіцієнт на нічию.

Італія – Фінляндія: прогноз букмекерів Чи впорається Італія з непоступливим опонентом – скоро дізнаємося. Стартовий свисток поєдинку пролунає у 8 вересня о 21:45.