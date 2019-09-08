Італія – Фінляндія: прогноз букмекерів на матч відбору до Євро-2020
Холодний прийом для "скуадри адзури". У матчі відбору до Євро-2020 збірна Італії їде в гості до Фінляндії. Це буде дуель лідерів групи. Саме ці дві команди наразі впевнено очолюють сикстет J.
Гості, звісно, будуть фаворитом. Це підтверджує прогноз букмекерів.
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6,05 – коефіцієнт на перемогу збірної Фінляндії.
1,74 – коефіцієнт на те, що італійці святкуватиму перемогу.
3,5 – коефіцієнт на нічию.
Італія – Фінляндія: прогноз букмекерів
Чи впорається Італія з непоступливим опонентом – скоро дізнаємося. Стартовий свисток поєдинку пролунає у 8 вересня о 21:45.
Джерело: 24 канал
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