Італія – Фінляндія: прогноз букмекерів на матч відбору до Євро-2020

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Холодний прийом для "скуадри адзури". У матчі відбору до Євро-2020 збірна Італії їде в гості до Фінляндії. Це буде дуель лідерів групи. Саме ці дві команди наразі впевнено очолюють сикстет J.

Гості, звісно, будуть фаворитом. Це підтверджує прогноз букмекерів.

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6,05 – коефіцієнт на перемогу збірної Фінляндії.
1,74 – коефіцієнт на те, що італійці святкуватиму перемогу.
3,5 – коефіцієнт на нічию.


Італія – Фінляндія: прогноз букмекерів 

Чи впорається Італія з непоступливим опонентом – скоро дізнаємося. Стартовий свисток поєдинку пролунає у 8 вересня о 21:45.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Євро-2020 Фінляндія
Джерело: 24 канал
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