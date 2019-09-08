Італія виграла матч на Чемпіонаті світу з баскетболу, програючи -26: фото та відео

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Італія перемогла Пуерто-Рико
Італія перемогла Пуерто-Рико / fiba.basketball

Збірна Італії провела феєричний матч проти Пуерто-Рико на Чемпіонаті світу з баскетболу у Китаї.

Італійці доволі невдало розпочали гру. Пуерто-Рико вдалося наприкінці першої чверті піти у відрив, який лише збільшився у другій чверті. На велику перерву команди пішли за +20 для Пуерто-Рико (46:26). Хоча було і +24.

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Всередині третьої чверті різниця досягла 26 очок, після чого збірна Італії почала поступового її скорочувати. І вже у четвертій чверті італійці були попереду. Однак перевага була незначна, тож основний час матчу закінчився внічию 83:83.

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А вже в овертаймі збірна Італії перемогла. Підсумок матчу – 89:94.

Відео найкращих моментів матчу Пуерто-Рико – Італія

Та ця перемога не допомогла італійцям. Вони зайняли третє місце у групі J. Пуерто-Рико – четверті. У чвертьфінал з їх квартету пройшли збірні Іспанії та Сербії.

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Теги: Спорт Баскетбол
Джерело: 24 канал
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