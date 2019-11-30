Італія яскраво перемогла в змішаній естафеті на Кубку світу в Естерсунді, Україна – 15-та

30 листопада в шведському місті Естерсунд розпочався новий сезон Кубку світу з біатлону. Україна посіла 15 місце в змішаній естафеті.

Гонка завершилася перемогою команди Італії, яка без штрафних кіл подолала дистанцію за 1 годину 05 хвилин 56,1 секунди, витративши 9 додаткових патронів на вогневих рубежах.

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Другими з відставанням 4,1 секунди фінішували представники Норвегії, третіми – біатлоністи Швеції (+59,9).

Українська команда у складі Віти Семеренко, Дар'ї Блашко, Артема Прими і Тараса Лесюка поступилася переможцям 3 хвилини 52,3 секунди, посівши у підсумку 15 місце. Українська команда допустила 12 промахів при стрільбі стоячи, ще два – при стрільбі лежачи. Загалом за нагороди в естафеті боролися 25 збірних.

1 грудня в рамках етапу відбудуться чоловічий і жіночий спринти. Початок – о 13:30 і 16:30 за київським часом відповідно.

Кубок світу в Естерсунді. Змішана естафета

1. Італія 1:05:56.1

2. Норвегія +4.1

3. Швеція +59.9

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15. Україна +3:52.3