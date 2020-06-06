Італієць повторив феєричний гол Роналду та отримав подарунок мрії від португальця – відео
Футболіст Франческо Салерно відзначився феноменальним голом у стилі Роналду. Зірковий португалець побачив відео та відзначив хлопця подарунком.
Футболка від португальця вже у руках італійського футболіста, повідомляє Gazzetta dello Sport.
Варто побачити Роналду показав дивовижний трюк на тренуванні "Ювентуса": відео
Роналду розписався на ній та написав: "Для Франческо, відмінний гол".
Хлопець виявився вболівальником "Наполі" та від такого подарунка ніхто не відмовиться.
Подарунок Кріштіану Роналду / Gazzetta dello Sport
Неймовірний гол
Свій гол Франческо забив ще два роки тому. Він виявився близнюком м'яча, який Роналду забив "Ювентуса", виступаючи за мадридський "Реал" у Лізі чемпіонів сезону 2017/18. Тоді клуб португальця завдав італійській команді нищівної поразки – 3:0.
Гол Франческо Салерно дивіться відео:
- Кріштіану Роналду у цьому сезоні Серії A вже забив 21 гол та посідає другу сходинку в гонці бомбардирів.
- Його "Ювентус" одноосібно очолює турнірну таблицю.
Додамо, що лідер туринського "Ювентуса" та збірної Португалії Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером у світі. Португалець є третім спортсменом, якому вдалось стати доларовим мільярдером.
Раніше таким досягненням могли похвалитися гольфіст Тайгер Вудс (2009) і боксер Флойд Мейвезер (2017).
Також португалець модифікував свої футбольні бутси – тепер нападник використовує регбійні шипи замість звичайних. Він не перший футболіст, який вдався до таких змін у взутті.