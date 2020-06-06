Футболіст Франческо Салерно відзначився феноменальним голом у стилі Роналду. Зірковий португалець побачив відео та відзначив хлопця подарунком.

Футболка від португальця вже у руках італійського футболіста, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Варто побачити Роналду показав дивовижний трюк на тренуванні "Ювентуса": відео

Роналду розписався на ній та написав: "Для Франческо, відмінний гол".

Хлопець виявився вболівальником "Наполі" та від такого подарунка ніхто не відмовиться.



Подарунок Кріштіану Роналду / Gazzetta dello Sport

Неймовірний гол

Свій гол Франческо забив ще два роки тому. Він виявився близнюком м'яча, який Роналду забив "Ювентуса", виступаючи за мадридський "Реал" у Лізі чемпіонів сезону 2017/18. Тоді клуб португальця завдав італійській команді нищівної поразки – 3:0.

Гол Франческо Салерно дивіться відео:

Кріштіану Роналду у цьому сезоні Серії A вже забив 21 гол та посідає другу сходинку в гонці бомбардирів.

Його "Ювентус" одноосібно очолює турнірну таблицю.

Додамо, що лідер туринського "Ювентуса" та збірної Португалії Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером у світі. Португалець є третім спортсменом, якому вдалось стати доларовим мільярдером.

Раніше таким досягненням могли похвалитися гольфіст Тайгер Вудс (2009) і боксер Флойд Мейвезер (2017).

Також португалець модифікував свої футбольні бутси – тепер нападник використовує регбійні шипи замість звичайних. Він не перший футболіст, який вдався до таких змін у взутті.