В Італії раптово помер 19-річний одноклубник лідера збірної України

Півзахисник молодіжної команди "Аталанти" Андреа Рінальді помер в результаті ускладнень аневризми судин головного мозку.

"Аталанта" на офіційному сайті підтвердила смерть 19-річного півзахисника.

Читайте також Ще один український футболіст заразився COVID-19

Рінальді знаходився в структурі бергамського клубу з 13 років, але за першу команду "нерадзуррі" дебютувати не встиг. Минулого літа він перейшов на правах оренди в "Леньяно" із Серії Д.

У 2016 році він виграв чемпіонат і Суперкубок Італії серед команд віком до 17 років.

Нагадаємо, що за "Аталанту" грає лідер збірної України Руслан Маліновський.

Чемпіонат Італії на початку березня пішов на вимушену паузу, викликану пандемією COVID-19. Після 25 зіграних матчів "Аталанта" займає четверте місце в турнірній таблиці Серії А.

Також в березні команда Джан П'єро Гасперіні вперше в історії вийшла в чвертьфінал Ліги чемпіонів, обігравши в 1/8 фіналу "Валенсію" (4:1, 4:3).

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24