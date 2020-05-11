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В Італії раптово помер 19-річний одноклубник лідера збірної України

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Андреа Рінальді помер
Андреа Рінальді помер / ФК "Аталанта"

Півзахисник молодіжної команди "Аталанти" Андреа Рінальді помер в результаті ускладнень аневризми судин головного мозку.

"Аталанта" на офіційному сайті підтвердила смерть 19-річного півзахисника.

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Рінальді знаходився в структурі бергамського клубу з 13 років, але за першу команду "нерадзуррі" дебютувати не встиг. Минулого літа він перейшов на правах оренди в "Леньяно" із Серії Д.

У 2016 році він виграв чемпіонат і Суперкубок Італії серед команд віком до 17 років.

Нагадаємо, що за "Аталанту" грає лідер збірної України Руслан Маліновський.

  • Чемпіонат Італії на початку березня пішов на вимушену паузу, викликану пандемією COVID-19. Після 25 зіграних матчів "Аталанта" займає четверте місце в турнірній таблиці Серії А.
  • Також в березні команда Джан П'єро Гасперіні вперше в історії вийшла в чвертьфінал Ліги чемпіонів, обігравши в 1/8 фіналу "Валенсію" (4:1, 4:3).

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту ФК Аталанта Руслан Маліновський Спорт Футбол
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