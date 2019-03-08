Італійська "Рома" офіційно отримала нового головного тренера

У п'ятницю, 8 березня, "Рома" офіційно оголосила про призначення на пост головного тренера Клаудіо Раньєрі.

Контракт Раньєрі з "вовками" розрахований до 30 червня 2019 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

Читайте також: Український півзахисник потрапив у список гравців, яких планує придбати італійська "Рома"

Раньєрі замінить Еусебіо Ді Франческо, який був відправлений у відставку після поразки в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Порту" (1:3).

"Я радий повернутися додому. Коли дзвонить "Рома", відмовити неможливо", – заявив Раньєрі.

Це другий прихід фахівця у римську команду. Італієць вже очолював вовків у період з 2009-го по 2011 роки і здобував срібло Серії А, поступившись "Інтеру" Жозе Моурінью. Останнім місцем роботи Раньєрі був лондонський "Фулхем".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram