Італійська "Рома" орендувала екслідера "Шахтаря" та колишнього нападника "Дніпра"

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Італійська "Рома" орендувала екслідера "Шахтаря" та колишнього нападника "Дніпра"

Італійська "Рома", яку тренує колишній наставник донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека, орендувала одразу двох гравців, які свого часу виступали в Україні.

В оренду в "Рому" перейшли вірменський півзахисник Генріх Мхітарян та хорватський нападник Нікола Калініч.

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Мхітаряна орендували в лондонського "Арсеналу" до кінця сезону. За його оренду "вовкам" довелося заплатити 3 мільйони євро. Калініч же перейшов з мадридського "Атлетіко". Теж на рік, а після закінчення оренди "Рома" має право викупити його за 9 мільйонів євро.

Варто нагадати, що обидва футболісти свого часу виступали в Україні. Мхітарян встиг пограти за донецькі "Металург" та "Шахтар". У першому він провів лише один сезон 2009/10, після чого три роки був гравцем "гірників". У сезоні 2012/13 він став найкращим бомбардиром УПЛ.

Калініч натомість виступав за "Дніпро". У цій команді він провів чотири сезони, починаючи з 2011 року. І дійшов з командою до фіналу Ліги Європи, де у фіналі він забив один з голів іспанській "Севільї".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Трансфери Рома
Джерело: 24 канал
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