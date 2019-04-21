Італійський тенісист встановив історичне досягнення на турнірі в Монте-Карло: відео

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Фабіо Фоньїні
Фабіо Фоньїні / twitter.com/usopen

Італійський тенісист Фабіо Фоньїні виграв у серба Душана Лайовіча у фіналі турніру серії "Мастерс" в Монте-Карло.

Представник Італії переграв свого суперника за сумою двох сетів – 6:3, 6:4.

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Матч тривав одну годину й 36 хвилин. Фоньїні не виконав жодної подачі навиліт, допустив 2 подвійні помилки й реалізував 4 брейк-пойнти з п'яти. На рахунку Лайовіча один ейс, 3 подвійні помилки й 2 реалізованих брейк-пойнти з чотирьох.

У півфіналі Лайовіч обіграв представника Росії Данила Медведєва, Фоньїні здобув перемогу над іспанцем Рафаелем Надалем. У трьох попередніх сезонах "Мастерс" в Монте-Карло вигравав Надаль.

Фоньїні став першим італійцем, який зіграв у фіналі змагань вперше з 1977 року. Тоді Коррадо Бараззутті програв легендарному Бйорну Боргу. Востаннє італієць виграв турнір у Монте-Карло ще в 1968 році. Перемогу на турнірі здобув Нікола Піетрангелі.

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Теги: Спорт Теніс
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