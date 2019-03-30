Івано-франківський "Ураган" вперше у своїй історії виграв Кубок України з футзалу

Івано-франківський "Ураган" у фіналі чотирьох розгромив херсонський "Продексім" та вперше у своїй історії виграв Кубок України. Таким чином, "Ураган" виборов другий трофей в сезоні після перемоги в Кубку ліги.

Ураган – Продексім 4:1

Голи: Фаренюк, 20, Когут, 25, Абакшин, 28, Федюк, 37 – Роніньо, 31

Попри чималу кількість моментів у першому таймі, глядачі побачили лише один забитий гол. При цьому Артем Фаренюк відзначився лише перед перервою. Вже у другому таймі Юрій Когут подвоїв перевагу своєї команди.

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На це команда з Херсона відповіла грою у п'ять польових гравців. І пропустила третій гол. Відзначився Данило Абакшин. Він забив у порожні ворота.

Деяку інтригу в матч повернув Роніньо, скоротивши відставання у рахунку.

Та останнє слово залишилося за гравцями "Урагану". Андрій Федюк забив гол теж у порожні ворота.

"Ураган" виборов другий трофей в сезоні. перед цим команда з Івано-Франківська перемогла в Кубку ліги. Натомість "Продексім" програв у боротьбі за третій титул. Спочатку команда поступилася "Енергії" в поєдинку за Суперкубок, а згодом "Урагану" в фіналі Кубка ліги. Та вже невдовзі обидві команди стартують у другому етапі Екстра-ліги, де і визначиться чемпіон України та, відповідно, представник країни в Лізі чемпіонів.