Календар матчів УПЛ можуть змінити: пропозиції

У неділю, 28 серпня, стартує новий сезон Української прем'єр-ліги. До самого календаря чемпіонату є чимало претензій. В УПЛ пояснили деталі жеребкування та про можливі зміни.

Поки в УПЛ при складанні календаря використовують так звану систему Бергера.

Що таке система Бергера при жеребкуванні? В ній кожна команда отримає певний порядковий номер. Для прикладу "1". І грає матчі з командами "2", "3", "4" і далі по черзі (домашні та виїзний). У той час ще одна команда (для прикладу "12") грає з цими командами після неї.



Для прикладу "Дніпро-1" стартує матчами з "Олімпіком", "Зорею" та "Десною". З "Зорею" та "Десною" поспіль (у першому та другому турі) зіграє "Ворскла".



Проблема цієї системи полягає в тому, що вона не враховує чимало особливостей – відстані між містами, погоду, кількість виїзних матчів тощо. У цьому сезоні виходить, що команди спочатку грають з "Динамо", а в наступному турі – з "Шахтарем". Виняток лише в ФК "Львів", які в другому турі зіграють вдома з "Динамо", а в четвертому – на виїзді проти "Шахтаря". Все через те, що "Динамо" зіграє проти "Шахтаря" в третьому турі.

"Хочемо піти від старої системи та зробити комп'ютерне жеребкування, щоб враховувати дати для клубу. Умовно, є День міста. Якщо команда буде грати на виїзді, то буде теж не зовсім правильно. Є свята, які допоможуть зібрати аншлаг на стадіоні. Великі відстані – це теж один з алгоритмів, який хлопці вносять в нашу, можливо, майбутню систему. Цей фактор теж буде враховуватися. Якщо ми беремо перший і другий тур, то у "Динамо" випало дві гри на виїзді, і дві у Львові. В даному випадку команді краще залишитися там і не повертатися до Києва. Ми розуміємо, що взимку Схід України більш холодний, а на Заході тепліше. Можливо, варто в зимовий період більше матчів проводити ближче до Центру і Заходу. Є системи, які ці всі моменти враховують і виходячи з цього видають календар. Зараз ми якраз шукаємо компанію з якою можемо почати співпрацювати", – заявив в коментарі Tribuna.com виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.