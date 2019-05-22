Канада обіграла США, Росія закинула 7 шайб чемпіону світу: результати матчів ЧС з хокею (відео)

На чемпіонаті світу з хокею відбулися останні матчі на груповому етапі. В одному з них Канада грала з США, в іншому Росія протистояла чинним чемпіонам світу – збірній Швеції.

Канада – США 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Канада у випадку перемоги очолювала групу A. США треба було перемагати, щоб підніматися на вищі позиції у турнірній таблиці та не потрапити на Росію. Виграти матч вдалося канадцям. Вони закинули три шайби у ворота суперників, не пропустивши жодної.

До слова: Визначився другий фіналіст Кубка Стенлі

Швеція – Росія 4:7 (1:0, 0:6, 3:1)

Вирішальним у матчі між чинним чемпіоном світу (Швецією) та головним претендентом на перемогу на цьому чемпіонаті (Росією) став другий період. Саме тоді росіянам вдалося закинути шість шайб. При цьому команди грали у рівних складах.

Перед тим у першому періоді шведи закинули одну шайбу. Ще три – у третьому періоді. В останню 20-хвилинку Росія теж відзначилася одним точним кидком.

Тож саме Росія стала єдиною командою, яка не програла жодного матчу на груповому етапі. Вона виграла групу B і у чвертьфіналі зіграє проти США.