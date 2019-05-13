Канада закинула вісім шайб Великій Британії, Швейцарія перемогла Латвію на ЧС з хокею: відео

На чемпіонаті світу з хокею були зіграні чергові матчі. Не обійшлося без розгромних рахунків.

Велика Британія – Канада 0:8 (0:2, 0:3, 0:3)

Британці, після поразки Німеччині, нічого не змогли протиставити збірній Канаді. Останні теж програли свій попередній матч на чемпіонаті (Фінляндії 3:1), тож прагнули здобути перемогу.

До слова: Швеція розтрощила Італію, Німеччина переграла Данію

Закинувши у першому періоді дві шайби, у наступних двох канадці ще по три рази відзначалися у воротах суперника. Тож збірна Канади піднялася на четверте місце у групі A, натомість Велика Британія може вилетіти з елітного дивізіону.

Латвія – Швейцарія 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Швейцарці свій попередній матч виграли більш, чим впевнено, розгромивши італійців 9:0. Латвія ж перемогла Австрію 5:2. Тож обидві команди претендують на вихід у плей-офф. Заробити очки до турнірної таблиці ж вдалося саме швейцарцям.

Якщо у першому періоді закинутих шайб не було, то у другому команди обмінялися точними кидками з різницею у 30 секунд. А вже у третьому періоді Гіріш та Мозер принесли збірній Швейцарії перемогу у цьому матчі. І лідерство у групі B.