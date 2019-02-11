Канадському хокеїсту вибили чотири зуби в матчі НХЛ: відео

Провідний хокеїст "Калгарі" канадець Джеймс Ніл постраждав від удару ключкою в обличчя від суперника з "Ванкувера" в матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

В одному з епізодів гравець "Ванкувера" Алекс Біга ненавмисно вдарив ключкою по щелепі Джеймса і від цього контакту у Ніла одним махом вилетіло аж чотири зуби.

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Така травма можлива, якщо гравець не використовує спеціальну захисну капу для зубів.

Зазначимо, що "Калгарі" не зміг скористатися перевагою і реалізувати більшість. У результаті "Ванкувер" переміг в серії буллітів.

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