Канадському хокеїсту вибили чотири зуби в матчі НХЛ: відео
Провідний хокеїст "Калгарі" канадець Джеймс Ніл постраждав від удару ключкою в обличчя від суперника з "Ванкувера" в матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
В одному з епізодів гравець "Ванкувера" Алекс Біга ненавмисно вдарив ключкою по щелепі Джеймса і від цього контакту у Ніла одним махом вилетіло аж чотири зуби.
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Така травма можлива, якщо гравець не використовує спеціальну захисну капу для зубів.
Зазначимо, що "Калгарі" не зміг скористатися перевагою і реалізувати більшість. У результаті "Ванкувер" переміг в серії буллітів.
Джерело: 24 Канал
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