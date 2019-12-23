Канали "Футбол 1" та "Футбол 2" зникнуть з кабельних мереж в Україні: де їх дивитися

Канали "Футбол 1" та "Футбол 2" змінюють систему дистрибуції. Вони зникнуть з більшості операторів кабельного телебачення.

Чому вирішили змінити принцип трансляції

"З нового року канали "Футбол" будуть розповсюджуватися за передплатою a la carte (індивідуальна передплата, а не в пакеті. – прим. авт.). Це означає, що в широких пакетах провайдерів не буде каналів "Футбол 1", "Футбол 2", – сказав Федір Гречанінов в коментарі "Детектор медіа".

Хто показуватиме канали "Футбол 1" та "Футбол 2"

Як йдеться на сайті каналів, у зв'язку з переходом на нову модель дистрибуції, з 1 лютого 2020 року телеканали "Футбол 1"/"Футбол 2" будуть доступні лише на деяких платформах. Окрема передплата на всі три канали "Футбол" буде доступна для абонентів супутникової платформи Xtra TV та ОТТ-платформи Oll.tv, які належать "Медіа Групі Україна". Також разом із "Медіа Групою Україна" розповсюджувати передплату на "Футболи" будуть її партнери: "Воля-кабель", "Київстар", Vodafone, "Укртелеком" та Vega.

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Найбільший телевізійний провайдер "Воля" не випадково потрапив до числа обраних партнерів. Торік канали "Футбол" разом з "Волею" спільно перемогли в тендері УЄФА й отримали права на трансляцію всіх матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи сезонів 2018-2021 років.

Скільки це коштуватиме?

Для того, щоб отримати доступ до цих каналів, користувач має оформити окрему передплату вартістю від 109 гривень на місяць. У ній будуть доступні всі три "Футболи". Натомість новий канал групи "Футбол 3" має увійти в пакети решти провайдерів.

Що показуватиме "Футбол 3" та коли його запустять

Новий спортивний телеканал "Футбол 3" почне роботу в лютому 2020 року.

Зараз канали "Футбол" є офіційними трансляторами Ліги чемпіонів УЄФА, Ліги Європи УЄФА, кваліфікації та фінальної частини "Євро-2020", Української Прем'єр-ліги, Суперкубка України, Ліги націй УЄФА, італійської Серії А, бельгійської Ліги Жюпіле, іспанської Ла Ліги, німецької Бундесліги і французької Ліги 1. Преміальні матчі залишаться в каналів, які поширюватимуться за моделлю передплати a la carte, а частина матчів чемпіонатів Франції, Бельгії, Іспанії виходитимуть на каналі "Футбол 3".

"Там ви зможете подивитись у чемпіонаті Іспанії матчі "Леганес". Але якщо ви хочете дивитись "Реал", тоді треба включати "Футбол 1"/"Футбол 2"", – зазначив директор телеканалів "Футбол" Олександр Денисов.

А де дивитися матчі Євро-2020

Канали "Футбол" готуються до трансляцій Євро-2020. 24 топові матчі фінальної частини чемпіонату Європи вийдуть в ефірі каналу "Україна". Це будуть всі матчі збірної України, а також півфінали та фінал чемпіонату. Решта матчів вийдуть на "Футболах".