Капітан "Астон Вілли" Гріліш розбив свій Range Rover, перед тим закликаючи усіх залишатися вдома

Молода зірка англійської "Астон Вілли" півзахисник Джек Гріліш потрапив у скандал. Футболіст зрозумів, що карантин не для нього і поїхав до друзів та потрапив у ДТП, розбивши свою дорогу машину.

Спершу футболіст виклав відео у свій твіттер у якому закликав усіх залишатись вдома та дотримуватись карантину, а потім вирішив, що його це не стосується та порушив карантин.

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Непомітним 24-річний гравець не лишився, бо втрапив у ДТП на своєму Range Rover, вартість якого оцінюється в 89 тисяч євро.

Автомобіль Гріліша врізався в дві припарковані машини.

Джек не хотів чекати, але люди хотіли від нього відповідей.Футболіст знизував плечима і зарозуміло говорив сердитим автомобілістам, чиї машини були пошкоджені. Гравець пообіцяв сплатити усі завдані збитки, але раптом зник.



Як з’ясували журналісти, Гріліш їхав не до аптеки чи магазину, а до свого колишнього партнера по команді Росса Маккормака, чим порушив умови карантину.

Вболівальники неприємно вражені вчинком футболіста "Астон Вілли". Тепер на Джека швидше за все чекає суворе покарання у клубі.

У нинішньому сезоні чемпіонату Англії Гріліш провів 26 матчів, в яких забив 7 голів і зробив 6 результативних передач.

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