Капітан збірної України Кравцов готовий до повернення у Суперлігу

Капітан збірної України з баскетболу В'ячеслав Кравцов не виключає можливості повернення в Суперлігу. Наразі Кравцов офіційно перебуває без клубу.

За словами В'ячеслава, він тренується з "Київ-Баскет", щоб підтримувати себе в оптимальній формі.

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Попросився підтримати форму, поки я без клубу, поки працевлаштовуюся. Присутній на всіх тренуваннях і мені подобається підхід, тренування, стиль Багатскіса (тренер "Київ-Баскет", – Спорт24). Звідси у них і результат. Контракт з ними? Як там політики відповідають? Потрібно йти від прямої відповіді.



Але, насправді, я все ще в пошуках варіантів за кордоном. Варіанти є. Я не така людина, яка нікому не потрібна. Просто варіанти не того калібру, який я б хотів. Може, я трохи перебірливий. Можливо, через це пошук команди й затягнувся. Якщо це все затягнеться, можливо, підпишу контракт і з кимось з України,

– сказав Кравцов для ФБУ.

В Україні 32-річний В'ячеслав виступав за "Київ" і "Донецьк". Також він грав у європейських чемпіонатах у складі ЦСКА, "Сарагоси", "Фуенлабради", "Валенсії", "Бургоса" й "Ескішехіра".

В'ячеслав протягом двох років виступав у регулярному чемпіонаті НБА у складі "Детройта" й"Фінікса".