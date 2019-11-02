Капітан збірної України Кравцов готовий до повернення у Суперлігу

52 Читать новость на русском
В'ячеслав Кравцов
В'ячеслав Кравцов / fbu.ua

Капітан збірної України з баскетболу В'ячеслав Кравцов не виключає можливості повернення в Суперлігу. Наразі Кравцов офіційно перебуває без клубу.

За словами В'ячеслава, він тренується з "Київ-Баскет", щоб підтримувати себе в оптимальній формі.

Читайте також: "Хімік" впевнено обіграв "Миколаїв" у чемпіонаті України

Попросився підтримати форму, поки я без клубу, поки працевлаштовуюся. Присутній на всіх тренуваннях і мені подобається підхід, тренування, стиль Багатскіса (тренер "Київ-Баскет", – Спорт24). Звідси у них і результат. Контракт з ними? Як там політики відповідають? Потрібно йти від прямої відповіді.

Але, насправді, я все ще в пошуках варіантів за кордоном. Варіанти є. Я не така людина, яка нікому не потрібна. Просто варіанти не того калібру, який я б хотів. Може, я трохи перебірливий. Можливо, через це пошук команди й затягнувся. Якщо це все затягнеться, можливо, підпишу контракт і з кимось з України,
– сказав Кравцов для ФБУ.

В Україні 32-річний В'ячеслав виступав за "Київ" і "Донецьк". Також він грав у європейських чемпіонатах у складі ЦСКА, "Сарагоси", "Фуенлабради", "Валенсії", "Бургоса" й "Ескішехіра".

В'ячеслав протягом двох років виступав у регулярному чемпіонаті НБА у складі "Детройта" й"Фінікса".

blog_ava
Техніка війни: "Укроборонпром" передав зброю ЗСУ. Навіщо США радянські БТР
сьогодні
5003
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол БК Київ-Баскет Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Світоліна проти Бенчіч: відеоогляд напруженої перемоги українки
сьогодні 20:10 Світоліна проти Бенчіч: відеоогляд напруженої перемоги українки
Юрій Семенюк 182
"Десна" завдала "Ворсклі" 9-ї поразки в чемпіонаті України: відео
сьогодні 15:59 "Десна" завдала "Ворсклі" 9-ї поразки в чемпіонаті України: відео
Михайло Гема 169
Маліновський став найкращим футболістом "Аталанти" в жовтні
сьогодні 14:28 Маліновський став найкращим футболістом "Аталанти" в жовтні
Юрій Семенюк 144
ПСЖ програв аутсайдеру чемпіонату, пропустивши курйозний гол поміж ніг: відео
сьогодні 11:00 ПСЖ програв аутсайдеру чемпіонату, пропустивши курйозний гол поміж ніг: відео
Юрій Семенюк 634
В українському футболі вперше призначено пенальті з допомогою VAR: відео
1 листопада 16:25 В українському футболі вперше призначено пенальті з допомогою VAR: відео
Юрій Семенюк 1439
Новини
Більше новин
Залиште відгук