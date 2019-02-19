Капітан збірної України розповіла, чому завершила сезон достроково

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Олена Підгрушна
Олена Підгрушна / Фото з відкритих джерел

Українська біатлоністка Олена Підгрушна, яка достроково закінчила сезон через проблеми зі здоров'ям, розповіла про свій нинішній стан.

За словами капітана збірної України з біатлону, діагноз неможливо було підтвердити в звичайних умовах.

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У цій ситуації не було якихось прогнозів та передбачень, лише внутрішнє передчуття. Діагноз неможливо було підтвердити в звичайних умовах, тому ні спортивний лікар, ні тренер не могли передбачити це. За багато років у нашій команді такий випадок — уперше.

"Кардіограма в спокійному стані у мене і сьогодні ідеальна, там цього просто не видно. Адже маю дуже сильне серце, і проста кардіограма не показує такої хвороби. Лише комплексне обстеження дало змогу все побачити та вчасно виявити", – розповіла українка.

Біатлоністка не зациклюється на термінах лікування та сподівається швидше повернутися до роботи.

Прогнози щодо лікування доволі оптимістичні, ніякої катастрофи немає. Єдине, швидше за все, лікування потребуватиме препаратів, які можна вживати тільки з дозволу від ВАДА. У найближчі дні якраз маю зустрітися зі спеціалістом, який проведе додаткові консультації та призначить точне лікування,
– підсумувала Олена.

На даний момент Підгрушна йде другою з українок в загальному заліку Кубка світу, займаючи 36 позицію в рейтингу.

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Теги: Спорт Новини біатлону Олена Підгрушна
Джерело: 24 Канал
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