Карантин не на заваді: "Динамо" підписало контракт з новим спонсором
Група офіційних дилерів у Києві Winner Automotive офіційно стала спонсором "Динамо". Сторони уклали угоду терміном на два роки.
Сторони домовилися про співпрацю в рамках реклами
Про підписання контракту на два роки повідомляє офіційний сайт "Динамо".
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Сторони домовилися про співпрацю в рамках реклами під час матчів, промоакцій, а також соціальних проєктів.
Що відомо про Winner
Історія Winner в Україні розпочалася у 1992 році. Сьогодні компанія має широку лінійку брендів та власну дилерську мережу Winner Automotive, що забезпечує повний комплекс послуг з продажу і обслуговування автомобілів.
До неї входять:
- автоцентр Winner Automotive на Петрівці, де представлені бренди Ford, Volvo, і вже в травні 2020 відкрито офіційний сервіс французького бренду Renault,
- автоцентр Jaguar Land Rover Київ Аеропорт,
- Porsche Центр Київ Аеропорт,
- єдиний офіційний дилерський центр Bentley Kyiv.
Хто партнери "Динамо"
- New Balance
- lifecell
- Favbet
- "Моршинська"
- "Добробут"
- СК "Арма"
- "Арбер"
- Pizza di Casa
- Стоматологія "Св. Ірина"
- Jeunesse
- WIFIBAR