Група офіційних дилерів у Києві Winner Automotive офіційно стала спонсором "Динамо". Сторони уклали угоду терміном на два роки.

Сторони домовилися про співпрацю в рамках реклами

Про підписання контракту на два роки повідомляє офіційний сайт "Динамо".

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Сторони домовилися про співпрацю в рамках реклами під час матчів, промоакцій, а також соціальних проєктів.

Що відомо про Winner

Історія Winner в Україні розпочалася у 1992 році. Сьогодні компанія має широку лінійку брендів та власну дилерську мережу Winner Automotive, що забезпечує повний комплекс послуг з продажу і обслуговування автомобілів.

До неї входять:

автоцентр Winner Automotive на Петрівці, де представлені бренди Ford, Volvo, і вже в травні 2020 відкрито офіційний сервіс французького бренду Renault,

автоцентр Jaguar Land Rover Київ Аеропорт,

Porsche Центр Київ Аеропорт,

єдиний офіційний дилерський центр Bentley Kyiv.

Хто партнери "Динамо"