Каратистка Терлюга показала яскраве тренування вдома: відео

Українська каратистка Анжеліка Терлюга активно підтримує фізичну форму вдома під час карантину. Спортсменка закликає залишатись вдома та тренуватись разом із нею.

Цим інтервальним тренуванням каратистка поділилась із вболівальниками у своєму інстаграмі.

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Це не перше тренування. яким ділиться спортсменка у своїх соцмережах. Тепер вона виклала ролик табати на чотири хвилини.

Що таке табата? Це інтенсивне інтервальне тренування тривалістю лише 4 хвилини. Вправи табати ефективно розганяють метаболізм, у результаті чого тіло продовжує спалювати жири упродовж ще кількох годин. Вважається, що за хвилину такого тренування організм втрачає близько 13,5 калорій. Систему Табата ще в 1996 році запропонував японський лікар Ізумі Табата.

Табата,

– коротко підписала спортсменка.

Зазначимо, що Анжеліка Терлюга стала першою в історії України каратисткою, яка отримала ліцензію на Олімпіаду. За рішенням МОК Олімпіаду-2020 було перенесено на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

Досягнення Анжеліки Терлюги просто вражають. Спортсменка поділилась емоціями у інстаграмі.

Ви ніколи не знаєте, що може принести для вас новий день. Я була найщасливішою дівчиною в світі, тому що офіційно отримала ліцензію. Сьогодні я побачила темну хмару. Олімпійські ігри перенесли на 2021 рік. Зараз я не бачу виходу, але намагаюся залишатися сильною і ніколи не здаватися. Це мій єдиний коментар щодо ситуації,

– поділилась емоціями Терлюга.

Досягнення Анжеліки Терлюги

Чемпіонка Європи в особистому (2018) та командному куміте (2017, 2019).

Срібна призерка чемпіонату Європи 2016 (особисте куміте). Бронзова призерка чемпіонату Європи 2014 (командне куміте), 2017 (особисте куміте).

Срібна призерка Європейських ігор 2019.

Десятиразова переможниця турнірів серії Карате 1 Прем'єр-ліга: Кобург (2015), Роттердам (2017), Лейпциг (2017), Берлін (2018), Париж (2019), Рабат (2019), Шанхай (2019), Токіо (2019), Москва (2019), Дубай (2020).

П'ять разів ставала переможницею турнірів серії Карате 1 Серія А: Зальцбург (2017), Окінава (2017), Сантьяго (2018, 2020), Шанхай (2018).

Дворазова володарка титулу Grand Winner KARATE1 2017, 2019.

Тричі підіймалась на другу сходинку п'єдесталу турнірів серії Карате 1 Прем'єр-ліга: Париж (2016), Дубай (2019), Париж (2020).

Шість разів ставала бронзовою призеркою турнірів серії Карате 1 Прем'єр-ліга: Зальцбург (2011, 2019), Шарм-ель-Шейх (2016), Роттердам (2016, 2018), Париж (2018).

Срібна призерка турнірів серії Карате 1 Серія А: Сантьяго (2019).

У 2019 році у Зальцбургу стала бронзовою призеркою турнірів серії Карате 1 Серія А.

Чемпіонка Європи серед студентів 2011 року (командне куміте).

Бронзова призерка чемпіонату Європи серед студентів 2011 року (особисте куміте).

Неодноразова чемпіонка України в особистому куміте.

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