Каратистка Терлюга показала яскраве тренування вдома: відео
Українська каратистка Анжеліка Терлюга активно підтримує фізичну форму вдома під час карантину. Спортсменка закликає залишатись вдома та тренуватись разом із нею.
Цим інтервальним тренуванням каратистка поділилась із вболівальниками у своєму інстаграмі.
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Це не перше тренування. яким ділиться спортсменка у своїх соцмережах. Тепер вона виклала ролик табати на чотири хвилини.
Що таке табата? Це інтенсивне інтервальне тренування тривалістю лише 4 хвилини. Вправи табати ефективно розганяють метаболізм, у результаті чого тіло продовжує спалювати жири упродовж ще кількох годин. Вважається, що за хвилину такого тренування організм втрачає близько 13,5 калорій. Систему Табата ще в 1996 році запропонував японський лікар Ізумі Табата.
Табата,
– коротко підписала спортсменка.
Зазначимо, що Анжеліка Терлюга стала першою в історії України каратисткою, яка отримала ліцензію на Олімпіаду. За рішенням МОК Олімпіаду-2020 було перенесено на 2021 рік через пандемію коронавірусу.
Досягнення Анжеліки Терлюги просто вражають. Спортсменка поділилась емоціями у інстаграмі.
Ви ніколи не знаєте, що може принести для вас новий день. Я була найщасливішою дівчиною в світі, тому що офіційно отримала ліцензію. Сьогодні я побачила темну хмару. Олімпійські ігри перенесли на 2021 рік. Зараз я не бачу виходу, але намагаюся залишатися сильною і ніколи не здаватися. Це мій єдиний коментар щодо ситуації,
– поділилась емоціями Терлюга.
Досягнення Анжеліки Терлюги
- Чемпіонка Європи в особистому (2018) та командному куміте (2017, 2019).
- Срібна призерка чемпіонату Європи 2016 (особисте куміте). Бронзова призерка чемпіонату Європи 2014 (командне куміте), 2017 (особисте куміте).
- Срібна призерка Європейських ігор 2019.
- Десятиразова переможниця турнірів серії Карате 1 Прем'єр-ліга: Кобург (2015), Роттердам (2017), Лейпциг (2017), Берлін (2018), Париж (2019), Рабат (2019), Шанхай (2019), Токіо (2019), Москва (2019), Дубай (2020).
- П'ять разів ставала переможницею турнірів серії Карате 1 Серія А: Зальцбург (2017), Окінава (2017), Сантьяго (2018, 2020), Шанхай (2018).
- Дворазова володарка титулу Grand Winner KARATE1 2017, 2019.
- Тричі підіймалась на другу сходинку п'єдесталу турнірів серії Карате 1 Прем'єр-ліга: Париж (2016), Дубай (2019), Париж (2020).
- Шість разів ставала бронзовою призеркою турнірів серії Карате 1 Прем'єр-ліга: Зальцбург (2011, 2019), Шарм-ель-Шейх (2016), Роттердам (2016, 2018), Париж (2018).
- Срібна призерка турнірів серії Карате 1 Серія А: Сантьяго (2019).
- У 2019 році у Зальцбургу стала бронзовою призеркою турнірів серії Карате 1 Серія А.
- Чемпіонка Європи серед студентів 2011 року (командне куміте).
- Бронзова призерка чемпіонату Європи серед студентів 2011 року (особисте куміте).
- Неодноразова чемпіонка України в особистому куміте.
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