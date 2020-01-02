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Помер Карлос Де Леон – легендарний боксер-рекордсмен

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Карлос Де Леон / WBC

1 січня у віці 60 років помер легендарний пуерториканський боксер Карлос Де Леон. Він помер у Буффало (Нью-Йорк, США).

Про смерть боксера повідомляє Світова боксерська рада (WBC). Про деталі смерті Карлоса Де Леона поки не повідомляється.

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"Сім'я WBC із сумом повідомляє про раптову смерть одного з найбільших чемпіонів у важкій вазі Карлоса Де Леона. Ми приєднуємось до його родини у горі. Більше інформації буде доступно пізніше сьогодні", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про Карлоса Де Леона?

Він був одним з перших чемпіонів у важкій вазі (на той момент ліміт 86,2 кілограма). Почав кар'єру у професіоналах у 1974 році, взяв титул за версією WBC у 1980 році – переміг Марвіна Кеймела.

У 1982 році програв нокаутом Есті Гордону, але в наступному році повернув титул у реванші, завдяки чому вписав своє ім'я в історію, ставши першим дворазовим чемпіоном дивізіону.

За свою кар'єру Де Леон записав ще один цікавий рекорд – він єдиний в історії чотириразовий чемпіон крузервейту. У період з 1984 до 1985 і з 1986 до 1987 володів також титулом чемпіона світу за версією журналу The Ring.

Завершив кар'єру у 1995 році після двох поспіль дострокових поразок Коррі Сандерсу та Браяну Нільсену з рекордом 53-8-1, 33 КО.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Втрати
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