Карпати – Колос: онлайн-трансляція матчу УПЛ

У суботу, 28 вересня, львівські "Карпати" на власному полі прийматимуть ковалівський "Колос", Матч розпочнеться о 17:00. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

"Карпати" та "Колос" перебувають у другій половині турнірної таблиці. Ковалівська команда має 11 очок та займає сьому сходинку, у той час як "зелено-білі" на дев'ятому місці (вісім набраних очок).

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Ця зустріч стане першою офіційною в історії взаємин "Карпат" та "Колоса". Раніше ці суперники зустрічалися в товариському матчі напередодні старту цього сезону.

Варто відзначити, що "Колосу" у цьому матчі не допоможе Вадим Мілько, який відбуватиме дискваліфікацію.

"Карпати" у цьому матчі зіграють у зеленому (воротар у жовтому), а "Колос" – у білому (воротар – у чорному)

Онлайн-трансляція матчу Карпати — Колос