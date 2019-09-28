Карпати – Колос: онлайн-трансляція матчу УПЛ

102 Читать новость на русском
Карпати – Колос: онлайн-трансляція матчу УПЛ

У суботу, 28 вересня, львівські "Карпати" на власному полі прийматимуть ковалівський "Колос", Матч розпочнеться о 17:00. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

"Карпати" та "Колос" перебувають у другій половині турнірної таблиці. Ковалівська команда має 11 очок та займає сьому сходинку, у той час як "зелено-білі" на дев'ятому місці (вісім набраних очок).

До слова: Динамо – Дніпро-1: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

Ця зустріч стане першою офіційною в історії взаємин "Карпат" та "Колоса". Раніше ці суперники зустрічалися в товариському матчі напередодні старту цього сезону. 

Варто відзначити, що "Колосу" у цьому матчі не допоможе Вадим Мілько, який відбуватиме дискваліфікацію.

"Карпати" у цьому матчі зіграють у зеленому (воротар у жовтому), а "Колос" – у білому (воротар – у чорному)

Онлайн-трансляція матчу Карпати — Колос

 

blog_ava
Манікюр на осінь 2019: найкращі ідеї у фото
сьогодні
19164
Теги: Футбол Спорт ФК Карпати ФК Колос Новини Спорту
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Усик продовжує підготовку до дебюту у супертяжках: відео з тренувань українця
сьогодні 12:47 Усик продовжує підготовку до дебюту у супертяжках: відео з тренувань українця
289
Пілот Формули-1 ледь не переїхав пташку на гран-прі Росії: відео
27 вересня 14:22 Пілот Формули-1 ледь не переїхав пташку на гран-прі Росії: відео
239
Володимир Кличко жорстко відповів президенту Федерації боксу України
27 вересня 12:01 Володимир Кличко жорстко відповів президенту Федерації боксу України
5025
Прем'єр-міністр Польщі виділив урядовий літак збірній з волейболу, щоб вона дісталася на матч ЧЄ
27 вересня 10:17 Прем'єр-міністр Польщі виділив урядовий літак збірній з волейболу, щоб вона дісталася на матч ЧЄ
2492
"Мілан" поступився "Торіно", пропустивши гол ударом через себе: відео
27 вересня 08:51 "Мілан" поступився "Торіно", пропустивши гол ударом через себе: відео
382
Новини
Більше новин
Залиште відгук