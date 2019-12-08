Карпати – Десна: онлайн-трансляція матчу УПЛ

У неділю, 8 грудня, "Карпати" зіграють з "Десною" в рамках 17 туру чемпіонату України. Онлайн-трансляція матчу – в матеріалі Спорт24.

"Карпати" після призначення Романа Санжара продовжують вражати публіку своїми результатами. "Леви" під керівництвом екскоуча "Олімпіка" перемогли лише у дебютному матчі спеціаліста на новому робочому місці, після чого не знали радості звитяг над суперником у десяти поєдинках поспіль.

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Як наслідок, "зелено-білі" впали у групу аутсайдерів, які замикають таблицію з 11 заліковими балами в активі. В останньому матчі вони програли "Зорі", а перед цим поступилися "Олімпіку". Словом, занурення максимальне.

"Десна" перебуває на протилежному полюсі УПЛ. Чернігівці тримаються на четвертій позиції з відставанням від "Зорі" всього на одне очко, а попередньому турі сіверяни впевнено переграли "Олександрію" – вдруге за сезон.

Карпати – Десна онлайн-трансляція