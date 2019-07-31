"Динамо" перемогло на виїзді "Карпати" завдяки автоголу та голу з пенальті: відео

У матчі між "Карпатами" та "Динамо" у середу, 31 липня, перемогу святкували гості. Обидві голи у ворота "Карпат" було забито незадовго до перерви.

Карпати – Динамо 0:2

Голи: Ковтун, 42 (авт), Бєсєдін, 45+2 (пен)

Перед матчем було питання, в якому складі вийдуть обидві команди."Динамо" напередодні провело важкий матч проти "Шахтаря". "Карпати" ж влітку змінили половину складу (12 гравців, які виступали минулого сезону, покинули команду).

Варто побачити, як "Шахтар" переміг на виїзді "Олександрію", хоча Марлос не забив пенальті

На початку матчу команди більше придивлялися один до одного. Тож найбільш небезпечний момент – удар Гармаша після навісу. Але надійно зіграв Підківка, в ефектному стрибку відбивши удар. Хоча в одній з наступних атак саме помилка голкіпера мало не призвело до гола. Підківка невдало зіграв на виході після подачі з кутового. І коли м'яч вже летів у ворота, Мартінс вибив його на кутовий.

Бойко не мав особливої роботи під час матчу. Але у його ворота могли призначити пенальті після того, як м'яч влучив у руку Кендзьорі. Але арбітр матчу проігнорував цей епізод.

Вийти вперед "Динамо" зуміло після помилки захисту "Карпат". Після прострілу у штрафний майданчик Ковтун невдало підставив ногу, і м'яч залетів у кут воріт.

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А ще за три хвилини арбітр таки призначив пенальті. Правда у ворота "Карпат". Удар з позначки чітко реалізував Бєсєдін, хоч голкіпер і вгадав напрям удару.

У другому таймі "Карпати" намагалися забити хоча б гол. Але команда ніяк не могла пройти захист суперників.

У "Динамо" варто відзначити повернення на поле Циганкова, який вийшов на заміну. Віктор мав можливість забити, але м'яч після його удару пролетів над верхнім кутом воріт.

"Динамо" в чемпіонаті стартує з перемоги. "Карпати" ж програли, і наступний матч проведуть на виїзді проти "Шахтаря".