"Карпати" можуть підписати ще одного гравця суперника збірної України на Євро-2020

Львівські "Карпати" вже найближчим часом можуть підписати захисника люксембурзького "Прогреса" Тіма Халля.

За інформацією tageblatt.lu, вже у суботу, 10 серпня, 22-річний футболіст повинен пройти медогляд перед переходом в львівський клуб.

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У разі, якщо з цією процедурою проблем не виникне, Халль підпише з "Карпатами" дворічний контракт.

До слова, за львівський клуб вже виступає один гравець збірної Люксембургу Марвін Мартінс. Також нещодавно склад "Динамо" поповнив Жерсон Родрігес.

На старті нового розіграшу УПЛ "Карпати" програли два матчі лідерам чемпіонату – "Динамо" і "Шахтарю". У третьому турі чемпіонату України львів'яни 11 серпня зіграють проти "Маріуполя". Початок матчу о 19:30.

Хто такий Тім Халль?

Тім Халль – рослий центральний захисник (190 см), який починав професійну кар'єру в клубах Бельгії та Німеччини. Влітку минулого року повернувся з "Льєрса" в Люксембург, де підписав контракт з "Прогресом". На рахунку Халля один матч в рядах національної збірної Люксембургу.