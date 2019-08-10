"Карпати" можуть підписати ще одного гравця суперника збірної України на Євро-2020

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Тім Халль перейде в "Карпати"
Тім Халль перейде в "Карпати" / tageblatt.lu

Львівські "Карпати" вже найближчим часом можуть підписати захисника люксембурзького "Прогреса" Тіма Халля.

За інформацією tageblatt.lu, вже у суботу, 10 серпня, 22-річний футболіст повинен пройти медогляд перед переходом в львівський клуб.

Попередній трансфер: "Карпати" офіційно орендували бразильського форварда Жоао Діого

У разі, якщо з цією процедурою проблем не виникне, Халль підпише з "Карпатами" дворічний контракт.

До слова, за львівський клуб вже виступає один гравець збірної Люксембургу Марвін Мартінс. Також нещодавно склад "Динамо" поповнив Жерсон Родрігес.

На старті нового розіграшу УПЛ "Карпати" програли два матчі лідерам чемпіонату – "Динамо" і "Шахтарю". У третьому турі чемпіонату України львів'яни 11 серпня зіграють проти "Маріуполя". Початок матчу о 19:30.

Хто такий Тім Халль?
Тім Халль – рослий центральний захисник (190 см), який починав професійну кар'єру в клубах Бельгії та Німеччини. Влітку минулого року повернувся з "Льєрса" в Люксембург, де підписав контракт з "Прогресом". На рахунку Халля один матч в рядах національної збірної Люксембургу.

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Теги: Спорт Футбол ФК Карпати Новини Спорту Люксембург
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