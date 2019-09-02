"Карпати" найшли заміну головному тренеру

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Роман Санжар
Роман Санжар

Львівські "Карпати" вже на початку сезону можуть змінити головного тренера. Ним може стати Роман Санжар.

Інформацію про те, що "Карпати" вирішили розстатися з Олександром Чижевським, підтвердили Віктор Вацко та Ігор Циганик. Обоє журналістів близькі до львівського клубу.

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При цьому за даними Віктора Вацка, Олександр Чижевський залишиться у структурі клубу. Однак на якій посаді – поки невідомо.

Варто додати, що Олександр Чижевський очолив "Карпати" наприкінці минулого сезону. Він врятував команду від вильоту у Першу лігу. У новому сезоні за шість матчів команда виграла лише один – проти "Олімпіка" на виїзді. Команда програла у перших двох турах "Динамо" та "Шахтарю", а також згодом "Зорі". Ще два матчі закінчилися внічию – проти "Маріуполя" та "Десни".

Щодо Романа Санжара, то його останнім клубом був "Олімпік". Клуб він покинув у жовтні 2018 року. Після цього час від часу був експертом на телебаченні.

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Теги: Спорт Футбол ФК Карпати
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