"Карпати" несподівано покинули два футболісти

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Ігор Карпенко
Ігор Карпенко / fckarpaty.com

Львівські "Карпати" офіційно покинули два футболісти – Ігор Карпенко та Андрій Ременюк. Обидва футболісти львівського клубу проведуть наступний сезон в оренді.

Нападник Ігор Карпенко на правах оренди повертається до луцької "Волині", у якій провів минулий сезон.

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А півзахисник Андрій Ременюк вирушив в оренду до ФК "Калуш", який виступає в Другій лізі України.

21-річний Ігор Карпенко провів 3 матчі у цьому сезоні. Натомість 20-річний Андрій Ременюк зіграв лише один поєдинок у складі "зелено-білих".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нападник Ігор Карпенко @ihorkarpenko на правах оренди повертається до луцької «Волині» @fcvolynlutsk , у якій провів минулий сезон. Також додамо, що півзахисник Андрій Ременюк вирушив в оренду до ФК «Калуш» @fckalush ⠀ 21-річний Ігор Карпенко провів 3 матчі у цьому сезоні, натомість 20-річний Андрій Ременюк зіграв лише один поєдинок у складі «зелено-білих». ⠀ #fckl #новини_карпат

Допис, поширений FC Karpaty Lviv (@fckarpaty)

Про всі офіційні трансфери "Карпат" – читайте тут.

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Теги: Новини Спорту Футбол Спорт Трансфери ФК Карпати
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