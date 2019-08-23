"Карпати" несподівано покинули два футболісти

Львівські "Карпати" офіційно покинули два футболісти – Ігор Карпенко та Андрій Ременюк. Обидва футболісти львівського клубу проведуть наступний сезон в оренді.

Нападник Ігор Карпенко на правах оренди повертається до луцької "Волині", у якій провів минулий сезон.

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А півзахисник Андрій Ременюк вирушив в оренду до ФК "Калуш", який виступає в Другій лізі України.

21-річний Ігор Карпенко провів 3 матчі у цьому сезоні. Натомість 20-річний Андрій Ременюк зіграв лише один поєдинок у складі "зелено-білих".

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