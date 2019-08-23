"Карпати" офіційно покинув легіонер, який тільки влітку перейшов у клуб

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Франьо Прце
Франьо Прце / fckarpaty.com

Хорватський легіонер "Карпат" Франьо Прце офіційно покинув львівський клуб. Футболіст так і не зіграв жодного поєдинку за основну команду львів'ян.

Львівський клуб на своєму сайті інформує, що 23-річний центральний захисник покидає "левів".

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Хорват, який підсилив "Карпати" влітку 2019 року, зіграв лише один матч у складі молодіжної команди львів'ян.

За даними Transfermarkt, його контракт з "левами" був чинний до літа 2022 року. Про умови та причини розірвання контракту сторони не інформують.

У п'ятницю, 23-го серпня, "Карпати" офіційно покинули ще два футболісти – Ігор Карпенко та Андрій Ременюк. Обидва футболісти львівського клубу проведуть наступний сезон в оренді.

Про всі офіційні трансфери "Карпат" – читайте тут.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Карпати Трансфери
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