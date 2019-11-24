"Олімпік" обіграв на виїзді "Карпати" та піднявся в першу шістку: відео

У неділю, 24 листопада, відбувся матч між львівськими "Карпатами" та донецьким "Олімпіком". Перемога останнього дозволила клубу піднятися в топ-6 чемпіонату України.

Карпати – Олімпік 1:2

Голи: Назарина, 9 – Цимбалюк, 26, Захедітабар, 45+2

"Олімпік" краще розпочав матч. Але "Карпати" втримали натиск гостей та дещо неочікувано забили. Мало не перший удар по воротах Кринського – і голкіпер пропустив м'яч під собою. Однак згодом він же врятує команду після близького удару головою.

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"Олімпік" ж забив всередині першого тайму. Команда вирішила розіграти домашню "заготовку" під час стандарту – гравці стали один за одним, а під час подачі розбіглися. Відтак гравці "Карпат" не встигли накрити суперників, і Цимбалюк головою відправив м'яч у ворота.

Знову вийти вперед "Карпатам" завадила перекладина. Ще одного разу Кринський ще раз впорався з дальнім ударом. Хоча і впіймав м'яч з другої спроби.

Натомість "Олімпік" забив. Коли вже йшов компенсований до першого тайму час Захедітабар отримав пас на кут штрафного майданчика, і з кута пробив під перекладину. Молодий воротар "Карпат" Артим не очікував на це, і пропустив гол.

У другому таймі "Карпати" намагалися зрівняти рахунок. Попереду старався Деда, але відзначитися йому не вдалося. "Олімпік" ж перейшов на гру від захисту. Вони компактно захищатися, і львів'янам не вдавалося пройти їх насичений захист. Дальні удари теж не принесли результату.

"Олімпік" перемагає і підіймається у топ-6 чемпіонату України. "Карпати" ж залишилися на 10-у місці та продовжили свою серію без перемог у чемпіонаті.