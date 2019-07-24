"Карпати" підсилилися трьома новими футболістами

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Гішам Лейоус
Гішам Лейоус / fckarpaty.com

Львівські "Карпати" оголосили про підписання контрактів з трьома новими футболістами. Лави "левів" поповнили два українці та один легіонер.

Повернувся у команду голкіпер Роман Підківка. Після піврічної перерви 24-річний воротар повернувся у "Карпати".

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На початку 2019-го року залишив "Карпати" і приєднався до "Арсенала-Київ", де виступав донедавна. "Арсенал-Київ" припинив існування, відтак Підківка змінив клубну прописку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Роман Підківка повернувся в «Карпати» ⠀ Голкіпер Роман Підківка @romapidkivka_official знову захищатиме ворота рідної команди. Після піврічної перерви 24-річний воротар повертається «Карпати». ⠀ ДОВІДКА ⠀ Роман ПІДКІВКА ⠀ • Народився 9 травня 1995 року у Львові. ⠀ • Вихованець СДЮШОР «Карпати» (тренер – Володимир Щерба). ⠀ • Дебютував у Прем’єр-лізі у 18-річному віці. Загалом за «Карпати» відіграв 47 матчів, у яких пропустив 66 голів. ⠀ • На початку 2019-го року залишив рідну команду і приєднався до «Арсенала-Київ», де виступав донедавна. ⠀ • Викликався до збірних України різного віку, зокрема, юнацької та молодіжної. ⠀ #fckl #новини_карпат

Допис, поширений FC Karpaty Lviv (@fckarpaty)

"Зелено-білі" поповнилися 21-річним півзахисником Володимиром Якімцем. Останньою командою вихованця львівського футболу був донецький "Шахтар". Тривалість контракту футболіста з "Карпатами" – 3 роки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Володимир Якімець – гравець «Карпат» ⠀ «Зелено-білі» поповнилися 21-річним півзахисником Володимиром Якімцем. Останньою командою вихованця львівського футболу був донецький «Шахтар». Тривалість контракту футболіста з «Карпатами» – 3 роки. ⠀ ДОВІДКА ⠀ Володимир ЯКІМЕЦЬ ⠀ • Народився 3 березня 1998 року в селі Лівчиці Жидачівського району Львівської області. ⠀ • Розпочинав кар’єру в ФК «Львів», влітку 2015-го року перебрався в донецький «Шахтар». ⠀ • За «гірників» виступав у юнацькому та молодіжному чемпіонатах, був капітаном команди U-19. ⠀ • Викликався до збірних України різного віку, зокрема, юнацької та молодіжної. ⠀ #fckl #новини_карпат #WelcomeToPride

Допис, поширений FC Karpaty Lviv (@fckarpaty)

"Карпати" уклали контракт з ізраїльським нападником Гішамом Лейоусом. 18-річний футболіст виступатиме у Львові під 19-м номером. Деталі угоди на цей момент сторони не розкривають.

Лейоус народився 13 листопада 2000 року в місті Міілія (Ізраїль). Розпочинав займатися футболом в однойменній команді з рідного міста.

На Батьківщині також виступав за "Нагарію", "Хапоель" (Акко) та юнацьку команду ізраїльського клубу "Бней Сахнін".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гішам Лейоус – гравець «Карпат» ⠀ «Зелено-білі» уклали контракт з ізраїльським нападником. 18-річний футболіст виступатиме у Львові під 19-м номером. ⠀ ДОВІДКА ⠀ Гішам ЛЕЙОУС (Hisham LAYOUS) ⠀ • Народився 13 листопада 2000 року в місті Міілія (Ізраїль). ⠀ • Розпочинав займатися футболом в однойменній команді з рідного міста. ⠀ • На Батьківщині також виступав за «Нагарію», «Хапоель» (Акко) та юнацьку команду ізраїльського клубу «Бней Сахнін». ⠀ #fckl #новини_карпат #WelcomeToPride

Допис, поширений FC Karpaty Lviv (@fckarpaty)

Про офіційні трансфери "Карпат" та інших клубів УПЛ читайте за посиланням

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Карпати Трансфери
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