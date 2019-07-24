"Карпати" підсилилися трьома новими футболістами

Львівські "Карпати" оголосили про підписання контрактів з трьома новими футболістами. Лави "левів" поповнили два українці та один легіонер.

Повернувся у команду голкіпер Роман Підківка. Після піврічної перерви 24-річний воротар повернувся у "Карпати".

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На початку 2019-го року залишив "Карпати" і приєднався до "Арсенала-Київ", де виступав донедавна. "Арсенал-Київ" припинив існування, відтак Підківка змінив клубну прописку.

"Зелено-білі" поповнилися 21-річним півзахисником Володимиром Якімцем. Останньою командою вихованця львівського футболу був донецький "Шахтар". Тривалість контракту футболіста з "Карпатами" – 3 роки.

"Карпати" уклали контракт з ізраїльським нападником Гішамом Лейоусом. 18-річний футболіст виступатиме у Львові під 19-м номером. Деталі угоди на цей момент сторони не розкривають.

Лейоус народився 13 листопада 2000 року в місті Міілія (Ізраїль). Розпочинав займатися футболом в однойменній команді з рідного міста.

На Батьківщині також виступав за "Нагарію", "Хапоель" (Акко) та юнацьку команду ізраїльського клубу "Бней Сахнін".

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