"Карпати" підсиляться досвідченим екс-гравцем "Шахтаря"

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Олександр Кучер
Олександр Кучер / Фото з відкритих джерел

Львівські "Карпати" найближчим часом можуть посилитися черговим новачком. У лави "левів" перейде український оборонець Олександр Кучер.

Інформацію про можливий перехід Олександра Кучера в "Карпати" повідомив ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик.

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За його словами, Кучер не допоможе "Карпатам" у матчі 1-го туру чемпіонату України проти "Динамо". Гра відбудеться у середу, 31-го липня.

Також Циганик повідомив, що Кучер вже відправився у Львів для підписання контракту з "Карпатами".

Раніше про перехід Кучера повідомляли ряд українських ЗМІ. У львівському клубі Спорт24 заявили, що не коментують чутки.

Останній сезон український футболіст провів у турецькому чемпіонаті за клуб "Кайсеріспор". Кучер всього зіграв 26 матчів, в яких забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі. Також у пасиві Кучера 8 жовтих карток. Команда Кучера в минулому сезоні посіла 10-у позицію.

36-річний Кучер відомий за своїми виступами у складі донецького "Шахтаря". Разом з "гірниками" Олександр сім разів вигравав чемпіонат України, 5 разів Кубок України та тричі Суперкубок України.

У 2009 році разом з донецьким клубом виграв Кубок УЄФА. За збірну України Кучер зіграв 57 матчів, в яких забив 2 голи.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Трансфери ФК Карпати
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