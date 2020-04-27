"Карпати" повторно висунули свого кандидата на посаду президента УПЛ

Львівський футбольний клуб "Карпати" повторно висунув кандидатуру Олега Смалійчука на посаду президента УПЛ.

Смалійчук раніше працював у "Карпатах" на посаді віцепрезидента клубу. Про це повідомляє пресслужба ФК "Карпати".

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Через подовження карантину в Україні до 11 травня, вибори перенесено на 25 травня. Тепер крайній термін прийому заявок – 15 травня.

"Зважаючи на перенесення дати проведення звітно-виборних Загальних зборів Учасників Об’єднання професіональних футбольних клубів України "Прем’єр-ліга" на 25-е травня 2020-го року, користуючись правом клубу-учасника УПЛ, футбольний клуб "Карпати" (Львів) повторно висуває на посаду президента Прем’єр-ліги Смалійчука Олега Петровича. Відповідного офіційного листа та заяву кандидата на посаду було надіслано на адресу Дирекції Прем’єр-ліги", – йдеться у заяві клубу.

Раніше повідомлялося, що Олександр Шевченко – був єдиним зареєстрованим кандидатом у президенти ліги.

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