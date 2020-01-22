24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

"Карпати" продали лідера команди в чернігівську "Десну"

148 Читать новость на русском
Олексій Гуцуляк / ФК "Карпати"

Львівські "Карпати" та чернігівська "Десна" досягли згоди щодо трансферу півзахисника Олексія Гуцуляка.

Інформація про перехід гравця опублікована на сайті "Карпат". Новини про перехід футболістка на сайті чернігівського клубу немає.

Читайте також: Ексклюзивне інтерв'ю з авторкою найкращого гола в Україні у 2019 році Надією Іванченко

Гуцуляк став вже сьомим гравцем, яким покинув "Карпати" в зимове трансферне вікно. Перед тим з львів’янами попрощалися захисники Олександр Кучер, Сергій Вакуленко, Олексій Ковтун, півзахисники Назар Вербний та Франціско Ді Франко, а також нападник Крістіан Понде. За винятком Ді Франко, інші футболісти покинули команду у статусі вільних агентів. 

Щодо Гуцуляка, то він є вихованцем клубу. Загалом за "Карпати" в УПЛ зіграв 100 матчів, забивши 12 голів. Ювілейний матч провів у грудні 2019 року у матчі проти саме чернігівської "Десни". Влітку 2016 року тоді ще 18-літній гравець перейшов в оренду в іспанський "Вільярреал". Однак вже взимку 2017 року повернувся до "Карпат".

Прогноз погоди на 22 січня: в Україну повертається сніг
сьогодні
2303
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Карпати Трансфери ФК Десна
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
21 січня 22:20 Як можна зекономити на заняттях спортом: корисні поради
Софія Кулай 426
19 січня 10:14 Зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2020: медальний залік
Юрій Семенюк 1651
21 січня 19:45 Роковини загибелі Еміліано Сали: як розгорталися події
Юрій Семенюк 13029
21 січня 11:06 Роналду пристрасно поцілував Дібалу під час святкування голу: відео стало вірусним
Юрій Семенюк 890
21 січня 10:33 Ібрагімович на тренуванні ефектно обробив м’яч в стилі Нео з "Матриці" – відео
Юрій Семенюк 2941
Новини
Більше новин
Залиште відгук