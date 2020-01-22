"Карпати" продали лідера команди в чернігівську "Десну"

Львівські "Карпати" та чернігівська "Десна" досягли згоди щодо трансферу півзахисника Олексія Гуцуляка.

Інформація про перехід гравця опублікована на сайті "Карпат". Новини про перехід футболістка на сайті чернігівського клубу немає.

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Гуцуляк став вже сьомим гравцем, яким покинув "Карпати" в зимове трансферне вікно. Перед тим з львів’янами попрощалися захисники Олександр Кучер, Сергій Вакуленко, Олексій Ковтун, півзахисники Назар Вербний та Франціско Ді Франко, а також нападник Крістіан Понде. За винятком Ді Франко, інші футболісти покинули команду у статусі вільних агентів.

Щодо Гуцуляка, то він є вихованцем клубу. Загалом за "Карпати" в УПЛ зіграв 100 матчів, забивши 12 голів. Ювілейний матч провів у грудні 2019 року у матчі проти саме чернігівської "Десни". Влітку 2016 року тоді ще 18-літній гравець перейшов в оренду в іспанський "Вільярреал". Однак вже взимку 2017 року повернувся до "Карпат".