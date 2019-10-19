"Карпати" та "Львів" зіграли внічию в дербі з двома вилученнями та пенальті: відео

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Карпати – ФК Львів: огляд і рахунок матчу 19.10.2019 – чемпіонат України
Карпати – Львів результат матчу / Євген Кравс

У львівському дербі між "Карпатами" та "Львовом" у суботу, 19 жовтня, було все – вилучення, пенальті, зупинка гри. Не було лише забитих голів. Відтак – переможця.

Карпати – Львів 0:0

Нереалізовані пенальті: Гуцуляк, 8 – Жозе Вітор, 75
Вилучення: Вербний, 44 – Сабіну, 79 

Обом командам потрібно було перемагати. Адже вони на дні турнірної таблиці, і між ними було лише одне очко різниці.

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Та на початку матчу моментів було обмаль (як і загалом у грі). Все могло змінитися на 8-й хвилині, коли "Карпати" отримали право на пенальті. Пробивати пішов Гуцуляк, і не забив. Це вже вдруге в цьому сезоні гравець не забиває пенальті.

Після цього знову боротьба точилася в центрі поля. Тільки можна відзначити удар Гуцуляка (мимо) та спробу забити зі штрафного (Кудрик зіграв кулаками).

Коли перший тайм наближався до кінця, "Карпати" залишилися у меншості – пряму червону картку отримав Вербний за доволі грубий фол у центрі поля.

Але після поновлення гри саме "Карпати" могли вийти вперед – після навісу зі штрафного м'яч летів під перекладину воріт, але Сарнавський у стрибку таки зумів дістати його, перевівши у перекладину. У відповідь "Львів" теж міг забивати. Але удар в Алваро у падінні через себе не вдався.

На 74-й хвилині у ворота "Карпат" було призначено пенальті. Пробивати хотіло одразу троє гравців, але м'яч виборов Жозе Вітор. І як його візаві у першому таймі, не забив – Кудрик відбив. А за три хвилини і склади стали рівні – червону картку отримав Сабіно.

За рівних складів "Карпати" кинулися забивати гол. Але нічого так і не вдалося. Тож львівське дербі закінчилося внічию.

Відеоогляд матчу Карпати - Львів

 

 

 

 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Карпати ФК Львів
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