"Карпати" залишилися без головного тренера, – ЗМІ

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Фабрі Гонсалес покинув "Карпати"
Фабрі Гонсалес покинув "Карпати" / ФК "Карпати"

Іспанський наставник "Карпат" Фабрі Гонсалес більше не є головним тренером львівського клубу.

Фабрі Гонсалес вже попрощався з командою та покинув Україну, інформує телеканал "Футбол 1".

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Повідомляється, що у понеділок, 27 травня, про відставку повинні оголосити офіційно. Додається, що виконувачем обов'язків головного тренера, найімовірніше, стане помічник іспанця Олександр Чижевський, а в його тренерський штаб може увійти Артем Федецький.

До слова, іспанський фахівець після матчу проти "Олімпіка" натякнув, що більше не може продовжувати працювати в клубі.

Фабрі Гонсалес очолив львівські "Карпати" 13 січня 2019 року. За цей час команда зіграла 14 матчів у всіх турнірах, здобувши лише 3 перемоги. Ще сім матчів команда програла, у тому числі чвертьфінал Кубка України першолігову "Інгульцю". Поки "Карпати" займають 10-те місце у турнірній таблиці за тур до кінця чемпіонату.Воно передбачає перехідні матчі з командою Першої ліги.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Карпати
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