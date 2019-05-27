"Карпати" залишилися без головного тренера, – ЗМІ

Іспанський наставник "Карпат" Фабрі Гонсалес більше не є головним тренером львівського клубу.

Фабрі Гонсалес вже попрощався з командою та покинув Україну, інформує телеканал "Футбол 1".

Читайте також: "Карпати" та "Олімпік" зіграли внічию, забивши шість голів: відео

Повідомляється, що у понеділок, 27 травня, про відставку повинні оголосити офіційно. Додається, що виконувачем обов'язків головного тренера, найімовірніше, стане помічник іспанця Олександр Чижевський, а в його тренерський штаб може увійти Артем Федецький.

До слова, іспанський фахівець після матчу проти "Олімпіка" натякнув, що більше не може продовжувати працювати в клубі.

Фабрі Гонсалес очолив львівські "Карпати" 13 січня 2019 року. За цей час команда зіграла 14 матчів у всіх турнірах, здобувши лише 3 перемоги. Ще сім матчів команда програла, у тому числі чвертьфінал Кубка України першолігову "Інгульцю". Поки "Карпати" займають 10-те місце у турнірній таблиці за тур до кінця чемпіонату.Воно передбачає перехідні матчі з командою Першої ліги.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram