Касільяс опублікував фотографію з лікарняної палати після перенесеного інфаркту

Воротар "Порту" Ікер Касільяс переніс інфаркт міокарда. Після надання медичної допомоги, футболіст опублікував фотографію з палати, подякувавши усім за підтримку.

"Тут все під контролем. Я був дуже наляканий, але не зломлений. Спасибі всім за підтримку і любов", – підписав фото Ікер Касільяс.

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Нагадаємо, під час тренування "Порту" у середу, 1 травня, Ікеру Касільясу стало погано. У нього діагностували інфаркт міокарда, і одразу госпіталізували.