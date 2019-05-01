Касільяс опублікував фотографію з лікарняної палати після перенесеного інфаркту

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Ікер Касільяс
Ікер Касільяс / Sportzwiki

Воротар "Порту" Ікер Касільяс переніс інфаркт міокарда. Після надання медичної допомоги, футболіст опублікував фотографію з палати, подякувавши усім за підтримку.

"Тут все під контролем. Я був дуже наляканий, але не зломлений. Спасибі всім за підтримку і любов", – підписав фото Ікер Касільяс.

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Нагадаємо, під час тренування "Порту" у середу, 1 травня, Ікеру Касільясу стало погано. У нього діагностували інфаркт міокарда, і одразу госпіталізували.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
Джерело: 24 канал
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