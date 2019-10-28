Кемпбелл незадоволений, що не отримав титул WBC й хоче реваншу з Ломаченком

Люк Кемпбелл негативно відреагував на те, що Девін Хейні отримав титул чемпіона світу WBC у легкій вазі. Хейні став чемпіоном після того, як Василь Ломаченко отримав статус франчайзингового чемпіона.

Кемпбелл переконаний, що він заслужив на пояс більше за Хейні. "Хейні навіть не бився за цей титул, тоді як ми з Ломаченком влаштували відмінний бій за пояс", – сказав Люк для Boxing Social.

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Люк, який 31 серпня програв Ломаченку рішенням суддів, заявив, що Хейні пощастило з отриманням титулу WBC.

Я був останньою людиною, яка боксувала за цей титул. Чому тоді його не віддали мені? Зрозумійте мене, я не хочу ніяких подачок, я готовий битися за своє. Буває, трапляється те, що ти можеш назвати несправедливим, але йому просто пощастило,

– переконаний Люк.

Кемпбелл переконаний, що він прогресує і залишається на шляху до завоювання пояса чемпіона світу.

Ще декілька боїв, і я отримаю ще один титульний шанс. Я б хотів знову зустрітися з Ломаченком. Я відчуваю, якщо у мене буде ще одна зустріч з ним, то я зможу діяти набагато краще

– резюмував британець.

Коли Ломаченко став "франчайзинговим" чемпіоном?24 жовтня Ломаченко став "франчайзинговим" чемпіоном за версією WBC у легкій вазі. Українець став першим українцем та тільки другим боксером, якого WBC наділила цим статусом. Першому статус було надано мексиканцю Саулю Альваресу. Чемпіонський пояс WBC у легкій вазі перейшов до Девіна Хейні.