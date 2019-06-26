Кемпбелл спростував домовленість по бою з Ломаченком

68 Читать новость на русском
Люк Кемпбелл
Люк Кемпбелл / Sky Sports

Люк Кемпбелл (20-2, 16 КО) закликав не поспішати з офіційним підтвердженням поєдинку проти Василя Ломаченка (13-1, 10 КО).

Спорт 24 писав, що Всесвітня боксерська рада (WBC) 26 червня офіційно підтвердила, що бій за вакантний титул в легкій вазі між Ломаченком і Кемпбеллом відбудеться 31 серпня на території Великобританії.

Це варто побачити: Наступний суперник Ломаченка продемонстрував відмінну форму на тренуванні

Не вірте всьому, про що пишуть в соцмережах. Бій все ще не підтверджений. Залишайтеся на нашій хвилі. У самий найближчий час ми про все оголосимо офіційно,
– сказав Кемпбелл.

Пояс чемпіона світу за версією WBC став вакантним, оскільки Майкі Гарсія заявив, що відмовляється від нього. Ломаченко ж володіє поясами чемпіонів у легкій вазі за версіями WBA та WBO. Щоб стати абсолютним чемпіоном, йому треба здобути пояси WBC та IBF.

Хто такий Люк Кемпбелл?
31-річний британський боксер, Олімпійський чемпіон 2012 року. На професійному ринзі провів 22 бої, 16 виграв та двічі програв. Його зріст 175 см, а розмах рук – 180 см. Останні три бої виграв, зокрема, 15-го березня переміг мексиканця Адріана Янга.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
сьогодні
30560
Теги: Спорт Новини Спорту Василь Ломаченко Ломаченко – Кемпбелл Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Український тенісист примудрився програти на Вімблдоні майже виграний матч
сьогодні 18:15 Український тенісист примудрився програти на Вімблдоні майже виграний матч
82
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 16:36 Трансфери команд УПЛ: онлайн
2866
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
сьогодні 10:20 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
1237
День в історії: 13 років виходу України у чвертьфінал ЧС та унікальному досягненню Шовковського
сьогодні 15:48 День в історії: 13 років виходу України у чвертьфінал ЧС та унікальному досягненню Шовковського
160
День в історії: 20 років тому Віталій Кличко здобув титул чемпіона WBO
сьогодні 13:09 День в історії: 20 років тому Віталій Кличко здобув титул чемпіона WBO
586
Новини
Більше новин
Залиште відгук