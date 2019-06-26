Кемпбелл спростував домовленість по бою з Ломаченком

Люк Кемпбелл (20-2, 16 КО) закликав не поспішати з офіційним підтвердженням поєдинку проти Василя Ломаченка (13-1, 10 КО).

Спорт 24 писав, що Всесвітня боксерська рада (WBC) 26 червня офіційно підтвердила, що бій за вакантний титул в легкій вазі між Ломаченком і Кемпбеллом відбудеться 31 серпня на території Великобританії.

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Не вірте всьому, про що пишуть в соцмережах. Бій все ще не підтверджений. Залишайтеся на нашій хвилі. У самий найближчий час ми про все оголосимо офіційно,

– сказав Кемпбелл.

Пояс чемпіона світу за версією WBC став вакантним, оскільки Майкі Гарсія заявив, що відмовляється від нього. Ломаченко ж володіє поясами чемпіонів у легкій вазі за версіями WBA та WBO. Щоб стати абсолютним чемпіоном, йому треба здобути пояси WBC та IBF.

Хто такий Люк Кемпбелл?

31-річний британський боксер, Олімпійський чемпіон 2012 року. На професійному ринзі провів 22 бої, 16 виграв та двічі програв. Його зріст 175 см, а розмах рук – 180 см. Останні три бої виграв, зокрема, 15-го березня переміг мексиканця Адріана Янга.

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