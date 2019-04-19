Кевін Дюрант обійшов легендарного баскетболіста за очками, набраними в плей-офф: відео

71 Читать новость на русском
Кевін Дюрант
Кевін Дюрант / twitter.com/NBAAlerts3

Нападник баскетбольного клубу "Голден Стейт" Кевін Дюрант обійшов легендарного Меджика Джонсона за кількістю очок, набраних в іграх плей-офф за кар'єру.

Упродовж 3-го матчу серії першого раунду плей-офф з "Кліпперс" Дюрант перевершив показник Джонсона – 3 701 очко.

Читайте також: Клуб НБА встановив божевільний рекорд після неймовірного камбека: відео

У нинішньому розіграші плей-офф форвард "Ворріорс" може також обійти Хакіма Оладжувона (3 755) і Джона Хавлічека (3 776). Далі в списку – Леррі Берд (3 897) і Дуейн Уейд (3 954), який займає 10-е місце.

Наразі "Голден Стейт" програє "Лос-Анджелесу" в серії з рахунком 2:1. Цієї ночі "Ворріорс" зуміли здобути першу перемогу.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

 

blog_ava
Щоб великодня паска вдалась: 8 оригінальних рецептів приготування з фото
сьогодні
20172
Теги: Спорт Баскетбол NBA
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фанати "Айнтрахта" влаштували божевілля на матчі з "Бенфікою": відео
сьогодні 12:42 Фанати "Айнтрахта" влаштували божевілля на матчі з "Бенфікою": відео
540
Було бажання зробити команду-переможницю, – екс-тренер Усика та Ломаченка Дмитро Сосновський
18 квітня 14:01 Було бажання зробити команду-переможницю, – екс-тренер Усика та Ломаченка Дмитро Сосновський
Станіслав Безушко 261
"Айнтрахт" у драматичному матчі вибив "Бенфіку" з Ліги Європи, "Челсі" здолав "Славію": відео
18 квітня 23:56 "Айнтрахт" у драматичному матчі вибив "Бенфіку" з Ліги Європи, "Челсі" здолав "Славію": відео
496
Тренер "Тоттенхема" Почеттіно у стилі Роналду відсвяткував перемогу над "Ман Сіті": відео
18 квітня 19:26 Тренер "Тоттенхема" Почеттіно у стилі Роналду відсвяткував перемогу над "Ман Сіті": відео
686
ФК "Інгулець" – як за шість років дійти від аматорів до фіналіста Кубка України
18 квітня 16:30 ФК "Інгулець" – як за шість років дійти від аматорів до фіналіста Кубка України
Ігор Саджениця 726
Новини
Більше новин
Залиште відгук