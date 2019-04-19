Кевін Дюрант обійшов легендарного баскетболіста за очками, набраними в плей-офф: відео

Нападник баскетбольного клубу "Голден Стейт" Кевін Дюрант обійшов легендарного Меджика Джонсона за кількістю очок, набраних в іграх плей-офф за кар'єру.

Упродовж 3-го матчу серії першого раунду плей-офф з "Кліпперс" Дюрант перевершив показник Джонсона – 3 701 очко.

Читайте також: Клуб НБА встановив божевільний рекорд після неймовірного камбека: відео

У нинішньому розіграші плей-офф форвард "Ворріорс" може також обійти Хакіма Оладжувона (3 755) і Джона Хавлічека (3 776). Далі в списку – Леррі Берд (3 897) і Дуейн Уейд (3 954), який займає 10-е місце.

Наразі "Голден Стейт" програє "Лос-Анджелесу" в серії з рахунком 2:1. Цієї ночі "Ворріорс" зуміли здобути першу перемогу.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram